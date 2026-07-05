Campechanos abarrotan el domo del Jaguar para ver el partido México vs Inglaterra

A unos minutos de que comenzara a rodar el balón en el duelo de octavos de final entre México e Inglaterra, el auditorio ‘Dr. Héctor Pérez Martínez', mejor conocido como la Concha Acústica, ya no tenía casi espacio libre.

Más de mil campechanos abarrotan el también llamado Domo del Jaguar para vivir la ilusión de ver avanzar al Tricolor a los Cuartos de Final del Mundial 2026.

El ambiente era una auténtica fiesta. Niños, jóvenes y adultos llegaron vestidos con la playera verde de la Selección Mexicana, ondeando banderas tricolores, portando sombreros alusivos y haciendo sonar trompetas que retumban en cada rincón del recinto.

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La emoción iba creciendo conforme se acercaba el silbatazo inicial. '¡México, México!', resonaba una y otra vez entre las sillas, mientras otros aficionados encendían el ambiente con frases como '¡Inglaterra va a probar el chile nacional!’.

Esto provocó risas, aplausos y una ola de entusiasmo que contagió a todos los presentes. Cada grito reflejaba el orgullo de una afición que sueña con una victoria histórica.