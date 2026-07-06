Piratas de Campeche en séptimo lugar del standing Zona Sur

Al iniciar la segunda semana de julio, y tras imponerse a los Diablos Rojos del México en el estadio Alfredo Harp Helú, los Piratas de Campeche arrancan las actividades en la séptima posición del standing de la Zona Sur. Con ello, el equipo busca mejorar su rendimiento para mantenerse en la pelea por un boleto a los playoffs de la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Béisbol.

En cuanto a los números, los filibusteros arrancan con récord de 30 victorias y 32 derrotas, con un porcentaje de .484, cifra que los mantiene en la pelea por mejorar su posición dentro de la clasificación.

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El equipo campechano se encuentra a nueve juegos de distancia del primer lugar, ocupado por los Diablos Rojos del México, líderes con 41 triunfos y 25 descalabros y porcentaje de .621. Los Olmecas de Tabasco marchan en el segundo puesto con 40-26 y porcentaje de .606, en una cerrada lucha por la cima.

Los Piratas de Campeche llegan con marca positiva de 7-3 en sus últimos 10 encuentros, mostrando una reacción importante y manteniendo el objetivo de acercarse a los puestos de clasificación con una segunda mitad más consistente.

En la parte alta de la tabla también aparecen los Bravos de León y los Guerreros de Oaxaca, ambos con 36-30 y porcentaje de .545. Los Pericos de Puebla ocupan la quinta posición con 34-30 (.531), seguidos por los Tigres de Quintana Roo con 32-32 (.500).

En el séptimo escalón se ubican los Piratas de Campeche (30-32, .484), a nueve juegos del líder y con seis de diferencia respecto al quinto lugar.

Por debajo aparecen los Conspiradores de Querétaro (30-35, .462), el Águila de Veracruz (29-36, .446) y los Leones de Yucatán (25-39, .391).