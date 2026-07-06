Más lluvias en Verano en Yucatán: este es el pronóstico de Protección Civil

La temporada de lluvias continuará con condiciones favorables durante julio y agosto de 2026 en Yucatán, por lo que, hasta el momento, no existen indicios de una canícula intensa o de larga duración, informó el Gobierno del Estado a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil (Procivy).

El análisis, basado en modelos meteorológicos y climáticos, así como en el monitoreo de las condiciones atmosféricas sobre el Atlántico, el Mar Caribe y el Golfo de México, indica que durante el verano persistirán las lluvias, chubascos y tormentas eléctricas, principalmente por las tardes y noches.

De acuerdo con Procivy, las precipitaciones seguirán siendo favorecidas por el paso de ondas tropicales, la formación de sistemas de baja presión, el ingreso de humedad proveniente del Mar Caribe y el Golfo de México, además de la posible influencia de ciclones tropicales que puedan desarrollarse en la cuenca del Atlántico.

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La dependencia precisó que, aunque podrían registrarse periodos temporales con menor cantidad de lluvia, estos forman parte del comportamiento habitual de la temporada y no representan, por ahora, el desarrollo de una canícula severa.

¿Habrá canícula en Yucatán en 2026?

El titular de Procivy, Hernán Hernández Rodríguez, explicó que la canícula es un fenómeno climático que generalmente ocurre entre julio y agosto y se caracteriza por una disminución temporal en la frecuencia e intensidad de las lluvias, acompañada de un aumento en las temperaturas máximas y una mayor sensación térmica.

No obstante, aclaró que este fenómeno no implica la ausencia total de precipitaciones, ya que durante ese periodo pueden continuar presentándose lluvias, chubascos y tormentas eléctricas asociadas con diversos sistemas meteorológicos.

Además, recordó que la canícula presenta un comportamiento variable en Yucatán. Existen años en los que prácticamente no se manifiesta, otros en los que afecta únicamente determinadas regiones del estado y algunos más en los que la disminución de lluvias dura solo unos cuantos días.

El Niño aún tendría una influencia limitada

Procivy también informó que mantiene bajo vigilancia la evolución del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), debido a que los modelos climáticos muestran una transición hacia una fase de El Niño, con posibilidad de fortalecerse durante el verano y el otoño de 2026.

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Sin embargo, precisó que la presencia de El Niño no implica automáticamente una disminución de las lluvias en la Península de Yucatán durante julio.

La dependencia explicó que, de acuerdo con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), en esta época del año predominan otros factores atmosféricos, como la posición e intensidad del anticiclón subtropical del Atlántico, el desplazamiento de ondas tropicales, la actividad ciclónica y la disponibilidad de humedad en la atmósfera.

Recomendaciones ante las condiciones previstas

Ante el pronóstico para las próximas semanas, Procivy exhortó a la población a mantenerse informada únicamente a través de fuentes oficiales y a no bajar la guardia ante la posibilidad de lluvias fuertes, tormentas eléctricas y rachas de viento.

Asimismo, recomendó evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas, mantener una adecuada hidratación, especialmente en niñas, niños, personas adultas mayores y quienes realizan actividades al aire libre, además de limpiar patios, azoteas y desagües para reducir el riesgo de inundaciones y la proliferación de mosquitos.

Con la información disponible hasta ahora, las autoridades estatales concluyeron que el verano de 2026 en Yucatán mantendrá un patrón de lluvias propio de la temporada, sin evidencia suficiente para anticipar una canícula intensa o prolongada.