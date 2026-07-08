Motociclista resulta gravemente lesionado tras chocar en la SM 32 de Cancún

Un fuerte accidente se registró en la avenida Chichén Itzá, a la altura de la Supermanzana 32, en donde un motociclista recibió el impacto de un vehículo y fue proyectado hacia la banqueta, con lo que resultó con graves lesiones.

Las primeras versiones señalaron que el motociclista realizaba un rebase por la derecha, en el momento en que el automovilista daba vuelta hacia ese lado, para ingresar a la calle Chinchorro.

El percance fue reportado a la Dirección de Tránsito Municipal alrededor de las 8:20 horas, cuando el vehículo, marca Chevrolet, tipo Aveo, de color gris y el motociclista circulaban en el carril derecho de la avenida Chichén Itzá, en dirección al centro de la ciudad.

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Sin embargo, el conductor del automóvil, de 26 años de edad, disminuyó la velocidad para dar una vuelta a la derecha, para dirigirse a la calle Chinchorro y en ese momento, el motociclista, de 30 años, empleado municipal, trató de rebasarlo por la derecha.

En ese momento se registró el fuerte impacto con el costado derecho del automóvil y esto proyecto a la otra unidad contra una estructura de concreto, en el área de la banqueta.

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La motocicleta detuvo su marcha por la colisión contra el muro y resultó con severos destrozos en el neumático delantero, lo que provocó que su conductor cayera contra la cinta asfáltica.

Paramédicos de una ambulancia del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) brindaron los primeros auxilios al lesionado, para su posterior traslado a un hospital.