Desplome de estructura metálica provoca muerte de una mujer en Paseo Interlomas; ¿qué provocó este fatal incidente?

Este viernes 14 de agosto, se vivió un accidente en la Ciudad de México, pues se dio a conocer que una estructura cayó encima de un vehículo en el bulevar Interlomas, en Huixquilucan, Estado de México.

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Lamentablemente, este hecho dejó a una persona fallecida, de acuerdo con lo que mencionaron las autoridades, se trata de una mujer que perdió la vida en el lugar de los hechos, se trata de una conductora que iba circulando por la zona, cuando cayó la estructura.

Por medio de una cámara del C5 del Estado de México, se captó el momento en que la estructura cayó, donde se puede ver que había trabajadores realizando maniobras en la zona.

Una mujer perdió la vida en Huixquilucan, Estado de México, cuando un anuncio metálico se desplomó sobre la camioneta que ella misma conducía por la Vialidad de la Barranca, justo frente a la plaza comercial Paseo Interlomas.



El origen del trágico accidente habría sido la… pic.twitter.com/wS6THaIzSG — Anxious Vids🔥 (@Anxiousvids) August 14, 2026

Es importante mencionar que mientras se realizaban trabajos, la circulación no fue interrumpida y tampoco había una señalización de precaución para los automovilistas. Tras el accidente se hizo una importante movilización de los cuerpos de emergencia.

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