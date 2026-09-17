Reabren cenote azul de Sacalaca para el turismo nacional y extranjero en José María Morelos

Luego de permanecer cerrado por más de tres años, el cenote azul de Sacalaca, este jueves volvió a abrir acceso para los turistas locales, nacionales y extranjeros, que gustan de disfrutar de los atractivos naturales. Y, en el marco de la apertura se agregó un atractivo más al cenote, y se trata de la escultura de un hombre maya guardián del agua.

En el evento de colocación de la escultura a la entrada del cenote, estuvieron presentes autoridades de la localidad, entre ellos el Subdelegado municipal Mario Alexis Noh Hu.

También estuvieron presentes autoridades de la Universidad Intercultural maya, entre ellas el doctor William Briceño Guzmán, rector de la máxima casa de estudios del municipio, además de la regidora Jadla Pacheco.

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El cenote de Sacalaca fue cerrado luego de que en el 2023 se ahogara un joven que había llegado a disfrutar las aguas frescas de esa dolía, proveniente de Yucatán. En la comunidad de Sacala también se puede admirar dos iglesias coloniales, una dedicada a San Francisco de Asís y la, Otra a La Candelaria.

También cuenta con un museo comunitario donde se exhiben piezas que fueron encontrados en la iglesia del centro, qué es la de La Candelaria.