Cortes de luz en Yucatán: Dónde consultar los de la semana del 6 al 12 de julio

Durante la semana del 6 al 12 de julio de 2026, habitantes de distintos municipios de Yucatán deberán mantenerse atentos ante posibles cortes programados de energía eléctrica o afectaciones derivadas de trabajos de mantenimiento en la red de distribución.

Aunque la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informa sobre las suspensiones programadas del servicio cuando se realizan labores de mantenimiento, las autoridades municipales también difunden oportunamente avisos sobre las zonas que podrían verse afectadas.

¿Dónde consultar los cortes de luz en Yucatán?

Si vives en algún municipio de Yucatán y deseas saber si habrá interrupciones en el suministro eléctrico entre el 6 y el 12 de julio, la recomendación es consultar las redes sociales oficiales del Ayuntamiento correspondiente.

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A través de sus cuentas en Facebook y otros canales oficiales, los gobiernos municipales publican avisos cuando reciben notificaciones sobre trabajos de la CFE, indicando colonias, fraccionamientos o comisarías afectadas, fecha y horario estimado de la suspensión, recomendaciones para la población y actualizaciones sobre el restablecimiento del servicio.

Esta información suele difundirse con anticipación para que la ciudadanía pueda tomar previsiones.

¿Qué hacer si se va la luz y no hay aviso?

Si ocurre un corte de energía que no fue anunciado por el Ayuntamiento ni por la CFE, se recomienda reportarlo directamente a la Comisión Federal de Electricidad mediante el número 071 o a través de la aplicación CFE Contigo, con el fin de agilizar la atención de la falla.

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En caso de que tu municipio informe sobre una suspensión temporal del servicio eléctrico, las autoridades recomiendan:

Desconectar aparatos electrónicos sensibles.

Mantener cargados teléfonos celulares y baterías portátiles.

Evitar abrir constantemente el refrigerador para conservar los alimentos.

Tomar previsiones si utilizas equipos médicos que dependan de electricidad.

Las y los habitantes de Yucatán pueden mantenerse informados durante toda la semana consultando las redes sociales oficiales de su Ayuntamiento, donde se publicarán las notificaciones sobre cualquier corte programado o afectación en el suministro eléctrico conforme sean informadas por la CFE.