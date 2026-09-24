Campeche ha perdido más de 18 mil empleos formales en las últimas tres administraciones

Campeche acumula una pérdida neta de 18 mil 344 empleos entre septiembre de 2015 y agosto de 2026, pese a que durante ese mismo periodo se generaron 78 mil 868 puestos de trabajo registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de acuerdo con cifras de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco).

El periodo abarca tres Gobiernos estatales: Alejandro Moreno Cárdenas, quien estuvo al frente del Ejecutivo estatal de septiembre de 2015 a junio de 2019; Carlos Miguel Aysa González, gobernador sustituto de junio de 2019 a septiembre de 2021, y Layda Sansores San Román, quien asumió el cargo en septiembre de 2021 y permanece en funciones.

De acuerdo con el titular de la Sedeco, Jorge Luis Lavalle Maury, entre septiembre de 2015 y agosto de 2020 se generaron 25 mil 645 empleos brutos, mientras que de septiembre de 2021 a agosto de 2026, durante la administración de Layda Sansores, se crearon 53 mil 223 plazas.

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Aunque durante la actual administración se han generado más del doble de empleos que en el periodo comprendido entre septiembre de 2015 y agosto de 2020, el saldo acumulado del periodo analizado continúa siendo negativo.

La diferencia entre los empleos generados y los puestos perdidos refleja uno de los principales desafíos de la economía campechana: lograr que la generación de nuevas plazas permita compensar las pérdidas acumuladas y consolidar fuentes de trabajo formales y permanentes.

Lavalle Maury reconoció que Campeche enfrentó una fuerte contracción laboral derivada de la alta concentración económica en el sector petrolero. Explicó que la pérdida de empleos no sólo afectó a empresas vinculadas directamente con esta actividad, sino también a proveedores y establecimientos del sector terciario.

El funcionario afirmó que las estrategias de diversificación económica, atracción de inversiones, reactivación, apoyo al empleo y programas de crédito han permitido recuperar parte del terreno perdido.

Añadió que tan solo en lo que va de 2026 se han generado más de 6 mil 900 empleos respecto al mismo periodo del año pasado, mientras que agosto cerró con mil 597 puestos adicionales frente al mes inmediato anterior.

Avances con rezago laboral

En materia económica, Lavalle Maury destacó los resultados del Índice de Competitividad Estatal 2026 del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), que colocó a Campeche en el lugar 13 a nivel nacional, seis posiciones por encima de la medición anterior.

De acuerdo con el funcionario, el indicador ubicó a Campeche como la tercera entidad con mayor avance del país. El índice analiza a las 32 entidades mediante 53 variables agrupadas en seis subíndices.

Como parte de los resultados, señaló que el sector primario mantiene un crecimiento de 13 por ciento, de acuerdo con los últimos resultados del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE), comportamiento que vinculó con los resultados del Plan Campeche.

El IMCO también identificó a Campeche entre los tres estados con mayores avances en complejidad económica, junto con Quintana Roo y Nayarit, al registrar incrementos de entre 12.7 y 26.9 puntos en este indicador durante la última década.

El propio organismo advierte que a nivel nacional persiste el reto de convertir los avances económicos en una mayor generación de empleo formal.

Lavalle Maury sostuvo que la recuperación económica requiere continuidad y diversificación para reducir la dependencia histórica del petróleo. También llamó a empresarios y sociedad a contribuir a generar condiciones de confianza que permitan atraer nuevas inversiones.

Con un saldo neto negativo de 18 mil 344 empleos en el periodo analizado, el reto para Campeche continúa siendo que el crecimiento de nuevas plazas laborales se traduzca en una recuperación sostenida del empleo formal y en mayores oportunidades de trabajo para la pobl