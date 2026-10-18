Claudia Sheinbaum encabeza la entrega de la rehabilitación del Hospital General de Ciudad del Carmen EN VIVO

La presidenta Claudia Sheinbaum cierra su gira peninsular este domingo 18 de octubre desde Ciudad del Carmen en el estado de Campeche, donde encabeza la entrega de la rehabilitación del Hospital General del IMSS Bienestar.

De acuerdo con la agenda, la mandataria tiene previsto encabezar a las 10:30 horas la inauguración de los trabajos de rehabilitación integral del Hospital General de Ciudad del Carmen.

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También trascendió la posibilidad de un recorrido por el Hospital General “María del Socorro Quiroga Aguilar”, del IMSS-Bienestar, aunque ese punto requiere confirmación oficial para establecer con precisión el alcance de las actividades presidenciales.

El proyecto recibió una inversión aproximada de 900 millones de pesos para su recuperación, conclusión y equipamiento, de acuerdo con la información difundida por autoridades federales. La cifra corresponde al proyecto hospitalario en su conjunto y no a un monto exclusivo para la rehabilitación física, pues la información pública citada no presenta un desglose completo entre obra civil, instalaciones, mobiliario y equipo médico.

La unidad hospitalaria cuenta con 74 camas, de las cuales 38 son censables y 36 no censables, destinadas a la hospitalización y a otros servicios clínicos. Su infraestructura incluye tres quirófanos centrales, un quirófano para tococirugía, dos salas de expulsión y espacios para la atención de pacientes ginecológicas, obstétricas y pediátricas.

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El equipamiento reportado incluye un mastógrafo, aparatos de rayos X, ultrasonógrafos y servicios de laboratorio clínico y diagnóstico por imagen. También dispone de áreas especializadas para la atención de recién nacidos prematuros, cunero patológico y unidades de cuidados intensivos neonatales, pediátricos y para adultos, de acuerdo con la información institucional difundida sobre el hospital.

Entre los servicios también figuran la Clínica de Mama y la Clínica de Displasias, además de especialidades como Ginecología, Obstetricia, Pediatría, Cirugía Pediátrica, Medicina Interna, Psiquiatría y Traumatología.

El IMSS reportó una plantilla cercana a 800 trabajadores para la operación de la unidad, cuya capacidad busca ampliar la atención especializada en el municipio y su zona de influencia.