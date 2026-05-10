Motociclista pierde la vida en accidente en carretera Chicbul–Jobal

El domingo se registró un accidente en la carretera del ejido Chicbul a Jobal, en donde una persona del sexo masculino que iba en motocicleta perdió la vida al sufrir un accidente en su unidad, quedando tirado cerca de la carretera.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 13:00 horas en el tramo carretero entre el ejido Chicbul y el ejido Abelardo L. Rodríguez (Jobal), en donde una persona que viajaba en exceso de velocidad en su motocicleta perdió el control y derrapó, por lo que debido a los fuertes golpes perdió la vida en el lugar del accidente.

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Al lugar llegó la ambulancia de Chicbul, sin embargo, ya no se podía hacer nada por la persona, ya que no contaba con signos vitales y todavía se desconocía su identidad, por lo que se estaba a la espera de la policía para que tomara cartas en el asunto y se hiciera el levantamiento del cuerpo.