PEMEX promete liberar pagos pendientes a proveedores de Carmen a partir de junio

Petróleos Mexicanos (PEMEX) abrirá este mes los Códigos de Pagos y Descuentos (COPADES) para liquidar adeudos con proveedores locales de Ciudad del Carmen que datan desde 2024. Así lo confirmó Jorge Luis Lavalle Maury, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), quien detalló que los pagos comenzarán a dispersarse a partir de junio.

Noticia Destacada Narcomenudeo deja nueve ejecuciones en Ciudad del Carmen durante 2026: Fiscalía de Campeche

Durante reuniones con el Consejo Coordinador Empresarial y diversos organismos de negocios, el funcionario explicó que, si bien 54 empresas directas han logrado regularizar sus facturas de 2025 mediante el programa "Onix", el rezago de 2024 sigue siendo una prioridad. Actualmente se afinan los detalles jurídicos de “Onix 2”, el esquema que permitirá liberar los recursos pendientes.

Lavalle Maury destacó que la gobernadora del estado mantiene gestiones permanentes con la paraestatal para acelerar estos procesos. Además, se acordó dar seguimiento puntual a los casos específicos de empresas con rezagos críticos o problemas administrativos adicionales, sirviendo como puente directo con PEMEX para garantizar que se cumplan las fechas planteadas y se alivie la crisis financiera del sector productivo en la isla.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH