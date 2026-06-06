¡Le cerraron el paso! Sindicatos en Carmen rodean camión de paquetería por dejar sin empleo a locales

Integrantes de dos organizaciones de trabajadores dedicados a las labores de carga, descarga y distribución de mercancías denunciaron un presunto desplazamiento de mano de obra local por parte de una empresa de paquetería que opera en el municipio. Y es que, tras advertencias de que podrían estarlos desplazando, durante la mañana del sábado los cargadores y alijadores detectaron a una unidad de la empresa “Castores” y le impidieron ingresar a la ciudad.

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En las inmediaciones de la colonia Puntilla, ambos grupos, encabezados por Daniel Gómez Martínez, presidente del Sindicato de Autotransportes de Carga y Descarga "16 de Julio", y Carlos Francisco Cárdenas Acereto, representante del Sindicato de la Sección 194 de Alijadores, rodearon a un camión de la empresa proveniente de Villahermosa que pretendía llevar paquetería al interior de la ciudad.

Acusan contratación de personal foráneo para carga y distribución. / Perla Prado Gallegos

Gómez Martínez dijo que tomaron la decisión de detener la unidad porque la situación afecta directamente a diversas familias que dependen de estas actividades para obtener ingresos diarios. Mencionó que anteriormente ambos sindicatos tenían convenio con “Castores”, pero esta empresa aparentemente los hizo a un lado y se fue con las autoridades en búsqueda de permisos para realizar maniobras de distribución dentro del primer cuadro de la ciudad durante horarios que, según su conocimiento, no corresponden a los autorizados para este tipo de vehículos.

Indicaron que anteriormente existían acuerdos de trabajo con la empresa para la contratación de mano de obra local; sin embargo, recientemente comenzaron a observar que tanto operadores como cargadores procedentes de otras ciudades realizan las labores de descarga y reparto de mercancías, en completo desplazamiento de las organizaciones debidamente registradas ante la autoridad.

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Los representantes sindicales estimaron que la afectación alcanza diariamente a más de 20 personas dedicadas al acarreo, carga y descarga, quienes han visto reducidas sus oportunidades laborales. Asimismo, señalaron que buscarán un acercamiento con la dirección de Regulación Comercial y Reglamentaria, ya que, según los choferes de “Castores”, esta dependencia es la que emitió los permisos, sobre todo porque quieren conocer bajo qué condiciones se autorizó la operación de estas unidades y exponer su inconformidad.

Tanto el Sindicato "16 de Julio" como la Sección 194 de Alijadores reiteraron que no buscan impedir las actividades comerciales de la empresa, sino que se respeten los acuerdos laborales existentes y se priorice la contratación de mano de obra local para las operaciones que se realizan en Ciudad del Carmen. Porque si de por sí luchan contra el pirataje que a diario les quita el recurso, bajo este esquema no solo “Castores”, sino otras empresas dedicadas al traslado de mercancía harán lo mismo.

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JGH