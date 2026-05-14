Nuevo León confirma fin de clases el 8 de julio: así queda el calendario escolar 2025-2026

El Gobierno de Nuevo León confirmó que mantendrá vigente el calendario escolar 2025-2026 para educación básica, por lo que el ciclo concluirá el próximo 8 de julio en escuelas públicas y particulares de la entidad.

La Secretaría de Educación estatal informó que esta decisión aplica para cerca de un millón de estudiantes y responde a que Nuevo León inició clases una semana antes que otras entidades del país, por lo que cumplirá con los programas lectivos y los días efectivos establecidos para el ciclo escolar.

La medida se dio en seguimiento a los acuerdos nacionales alcanzados durante la LXVI Reunión del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU), donde se revisó la aplicación del calendario escolar vigente.

A nivel federal, la SEP confirmó que el calendario nacional se mantiene sin cambios y que el cierre general del ciclo será el 15 de julio, aunque las entidades pueden realizar ajustes conforme a sus condiciones particulares.

¿Cuándo terminan las clases en Nuevo León?

En Nuevo León, las clases terminarán el 8 de julio de 2026 para alumnas y alumnos de educación básica. La fecha aplica tanto para escuelas públicas como particulares incorporadas al sistema educativo estatal.

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El gobernador Samuel García confirmó que la entidad respetará el calendario aprobado desde el inicio del ciclo escolar y no aplicará nuevos recortes.

De acuerdo con reportes locales, el mandatario explicó que Nuevo León pudo mantener esta fecha porque adelantó actividades escolares respecto a otros estados, lo que permite cumplir con los contenidos previstos.

¿Por qué Nuevo León mantiene su calendario escolar?

La administración estatal señaló que la decisión se sustenta en el artículo 87 de la Ley General de Educación, que permite a las entidades federativas ajustar sus calendarios ante circunstancias extraordinarias o condiciones específicas, siempre que garanticen el cumplimiento de los planes y programas de estudio.

En este caso, el Gobierno de Nuevo León determinó mantener sin modificaciones el calendario vigente, con el argumento de que se prioriza el bienestar, la formación académica y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.

Para las madres y padres de Nuevo León, les comparto este mensaje con respecto al ciclo escolar: pic.twitter.com/PBPbm3V7Se — Samuel García (@samuel_garcias) May 12, 2026

¿Cuántos días de clases tendrá el ciclo escolar en Nuevo León?

El calendario escolar de Nuevo León contempla 190 días efectivos de clases para el ciclo 2025-2026, con inicio el 1 de septiembre de 2025 y cierre el 8 de julio de 2026, conforme a la planeación publicada para la entidad.

Con esta determinación, Nuevo León mantiene una ruta distinta a la fecha nacional de conclusión del ciclo, pero dentro de las facultades permitidas para las autoridades educativas estatales. El gobierno local reiteró que se cumplirán los días presenciales y los contenidos académicos previstos.

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