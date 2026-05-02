Parto en plena carretera: mujer de Yaxkukul da a luz durante traslado hacia Mérida

Una mujer dio a luz a su bebé al interior de una unidad de traslado mientras se dirigía a Mérida para recibir atención médica, la mañana de este sábado en la carretera federal Mérida–Tixkokob.

El parto ocurrió a la altura del kilómetro 03+500, donde elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) brindaron apoyo tras recibir el reporte en un punto de revisión y control vehicular.

La mujer, identificada como Adriana de los Ángeles Martínez Chin, de 23 años de edad y con nueve meses de gestación, viajaba desde el municipio de Yaxkukul cuando inició labor de parto durante el trayecto, lo que derivó en el nacimiento de la bebé dentro del vehículo.

Tras el alumbramiento, una ambulancia de la SSP, a cargo de la Técnica en Urgencias Médicas (T.U.M.) Rosa Escobar, realizó el traslado de la madre y la recién nacida al Hospital O’Horán.

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De acuerdo con la información oficial, ambas fueron reportadas como estables y en buen estado de salud.

La unidad de traslado era conducida por Luis Ángel Cime Cetina, y durante el recorrido también estuvo presente Mario Arturo Bojórquez Navarrete, esposo de la mujer.

La oportuna intervención de los cuerpos de seguridad y emergencia permitió salvaguardar la integridad de la madre y su hija, garantizando su atención médica inmediata.