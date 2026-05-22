“Nos quieren ayudar, pero generan más gastos”: pescadores de Campeche denuncian trabas en trámites

Alrededor de diez pescadores del barrio de San Román acudieron a las oficinas de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) para dar seguimiento a una demanda clave: exigir que los apoyos de motores nuevos otorgados por el Gobierno del Estado se entreguen con factura original.

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José del Carmen Huicab Fernández, conocido como “Pepe Toro” y presidente del Comité de Pescadores de San Román, señaló que la petición es una necesidad práctica. Explicó que recibir únicamente una carta factura les genera gastos extras e innecesarios cada vez que realizan algún trámite relacionado con sus motores fuera de borda.

De acuerdo con el líder pesquero, para dar de baja o registrar un motor ante las autoridades, los hombres de mar deben desembolsar más de 2 mil pesos ante un notario público con el fin de certificar la propiedad y validez de sus artes de pesca ante cualquier inspección o eventualidad.

“Tomamos el acuerdo de pedir una reunión aquí, referente al tema de los motores que está dando el Instituto de Pesca, quienes no están entregando la factura original. Nos quieren ayudar, pero nos generan más gastos”, reclamó Huicab Fernández.

Aunado a esta problemática, los pescadores expusieron ante el personal de Conapesca que el pago del apoyo estatal por veda y baja captura presenta un severo retraso. Acusaron que el exceso de trámites, la excesiva burocracia y las complicaciones en las reglas de operación han impedido que el recurso llegue a todos los beneficiarios.

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JGH