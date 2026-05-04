Camioneta cae a hondonada en la Escárcega-Champotón; ocupantes salen ilesos tras derrape

Los ocupantes de una camioneta de color rojo resultaron ilesos después de que, por la tarde, el asfalto mojado ocasionara que la unidad abandonara la superficie de rodamiento en el kilómetro 12 de la carretera federal Escárcega-Champotón y cayera en una hondonada. Afortunadamente, las personas pudieron salir por sus propios medios. Al lugar llegaron elementos de la Guardia Nacional (GN), quienes acordonaron el área y levantaron evidencias.

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Según datos recabados, los hechos se suscitaron sobre la mencionada vía federal cuando circulaba la camioneta conducida por un hombre, quien iba acompañado de dos mujeres. Al llegar al kilómetro 12, el conductor perdió el control del volante, presuntamente a causa del pavimento mojado.

Tras terminar dentro de la hondonada y verificar que los ocupantes se encontraban en buen estado de salud, los elementos de la Guardia Nacional ordenaron el traslado de la unidad al corralón de la ciudad. El vehículo quedó bajo resguardo policiaco para llevar a cabo los trámites correspondientes y el deslinde de responsabilidades.

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JGH