Dejan libres a hermanos detenidos con armas largas en Campeche

Un juez de Control Federal dejó en libertad a dos hombres detenidos en el municipio de Escárcega, al determinar que no existían suficientes datos de prueba para vincularlos a proceso por delitos relacionados con la portación de armas de fuego.

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Los hechos derivan de la detención de dos hermanos, quienes fueron señalados por presuntamente participar en enfrentamientos armados ocurridos en la localidad de Nueva Esperanza, en el municipio de Escárcega, donde se habrían utilizado armas largas.

Estos también estarían implicados en la agresión a un hombre originario de Sinaloa, quien resultó herido por disparos y posteriormente falleció mientras recibía atención médica en la Clínica Colosio, en la capital del estado.

Durante la audiencia, el juez federal dictó auto de no vinculación a proceso, luego de que el Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Federal de Campeche de la Fiscalía General de la República, no acreditara con los datos de prueba presentados la probable responsabilidad de los imputados por violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

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JGH