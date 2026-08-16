Localizan a hombre sin vida y en aparente descomposición cerca del entronque de Ulumal

Localizan el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino y en aparente estado de descomposición, cerca del entronque de Ulumal, situado sobre la federal Champotón-Escárcega.

De acuerdo con los datos recabados, el hallazgo ocurrió hace unos momentos durante la tarde de este domingo, sobre la carretera estatal Felipe Carrillo Puerto - Champotón, a la altura del entronque de Ulumal.

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Tras los reportes, al sitio arribaron elementos de la Policía Municipal (PM) de Champotón, quienes al confirmar el hallazgo, procedieron a acordonar la zona en la espera de elementos de la Fiscalía de Campeche.

Hasta el momento se desconocen los generales de esta persona, mientras que las autoridades ministeriales van en camino.