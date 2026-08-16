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Localizan a hombre sin vida y en aparente descomposición cerca del entronque de Ulumal

El hallazgo ocurrió durante la tarde de este domingo y elementos de la Policía Municipal acordonaron el área en espera de la Fiscalía de Campeche.

Por Jorge May Sosa

16 de ago de 2026

1 min

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Localizan a hombre sin vida y en aparente descomposición cerca del entronque de Ulumal
Localizan a hombre sin vida y en aparente descomposición cerca del entronque de Ulumal / Jorge May Sosa

Localizan el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino y en aparente estado de descomposición, cerca del entronque de Ulumal, situado sobre la federal Champotón-Escárcega.

De acuerdo con los datos recabados, el hallazgo ocurrió hace unos momentos durante la tarde de este domingo, sobre la carretera estatal Felipe Carrillo Puerto - Champotón, a la altura del entronque de Ulumal.

Una mujer fue localizada flotando en aguas del Arroyo de los Franceses, en La Manigua.

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Tras los reportes, al sitio arribaron elementos de la Policía Municipal (PM) de Champotón, quienes al confirmar el hallazgo, procedieron a acordonar la zona en la espera de elementos de la Fiscalía de Campeche.

Hasta el momento se desconocen los generales de esta persona, mientras que las autoridades ministeriales van en camino.

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