UAEM se pronuncia sobre el asesinato de dos estudiantes de preparatoria en Cuernavaca

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) emitió un pronunciamiento tras confirmarse el asesinato de dos de sus estudiantes pertenecientes a la Preparatoria Número Dos. El hecho delictivo ocurrió durante la noche del sábado 26 de septiembre en la colonia Chulavista, dentro del municipio de Cuernavaca.

De acuerdo con las investigaciones reportadas por las autoridades de seguridad, los alumnos caminaban por la vía pública en dirección a la casa de uno de sus compañeros tras salir de una reunión social. Durante su trayecto, sujetos armados a bordo de un vehículo los agredieron con disparos de arma de fuego para posteriormente darse a la fuga.

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Posicionamiento de la UAEM y exigencia de justicia

A través de un comunicado oficial difundido este domingo 27 de septiembre, la institución educativa expresó su condena ante la agresión y manifestó sus condolencias a las familias, amigos y profesores de las víctimas. La universidad señaló que la indignación no es suficiente y rechazó la normalización de la violencia que afecta a la comunidad.

La UAEM demandó a la Fiscalía General del Estado de Morelos llevar a cabo una investigación rápida y rigurosa para dar con los responsables del crimen. Asimismo, hizo un llamado a los tres órdenes de gobierno para implementar acciones coordinadas que garanticen espacios seguros para los jóvenes dentro de la entidad.

Para finalizar, la universidad reafirmó su compromiso de trabajar de manera constante y cercana a la sociedad de la entidad, esto con la finalidad de alcanzar la paz que todos merecen.

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