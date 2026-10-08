Le agradecemos a la afición en gran respeto que tuvo con el equipo: Néstor “Che” García

El coach de la quinteta El Calor de Cancún, Néstor “Che” García, agradeció a los seguidores del club su apoyo en las buenas y las malas, después de que el equipo se quedará en el camino en su calificación para los juegos del Play Inn, de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP), al perder por pizarra el segundo juego de la serie 79-90 ante los Lobos de Puebla, en el Poliforum Cancún.

“Primero un respeto grande al esfuerzo de los jugadores, quienes hicieron de todo para ganar, al respeto que ha tenido esta afición estos fanáticos que nunca dejaron de apoyar, de acompañar, de siempre respetar, sin ser agresivos cuando las cosas no salían y esto es valiosísimo en este mundo del deporte”, expresó en entrevista el estratega de los “calorosos”, después de no ganar el segundo juego ante la manada poblana, que los metería a pelear por los juegos de postemporada.

Sobre el agradecimiento a la afición; el “Che” García destacó el gran respeto a los colores del club.

“Y esto no lo he visto en muchos lados, por ello quiero agradecerles a los fanáticos de Cancún; el respeto a los colores de nuestro equipo”, reiteró el estratega argentino.

Sobre el juego contra la “jauría” poblana; el coach pampero destacó que su quinteta tuvo un gran juego en el último cuarto.

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“En el último cuarto, el equipo jugó muy bien, pero el otro club también juega; el otro prepara partidos y ellos tuvieron mucha paciencia de buscar las acciones muy buenas y el mérito fue del otro equipo”, destacó.

Sin embargo, líder de El Calor de Cancún reconoció que el club se va dolido, porque soñaban con meterse a los juegos de postemporada. “Pero el dolor ahí está, porqué nosotros teníamos sueños de mantenernos en el play inn”, lamentó.

Reconoció que un factor de no lograr su pase a los juegos de play inn se debió, a que no tuvieron el tiempo necesario para formar un gran equipo.

“Nosotros hemos competido con solo 5 semanas y media y jugamos contra todos de igual a igual y es muy difícil hacer un equipo de cinco semanas, pero lo que yo estoy hablando es desde muy adentro de mi”, explicó.

Finalmente, el coach argentino agradeció a su cuerpo técnico y staff médico, del cual destacó que no tuvieron a ningún jugador lesionado.

“Quiero decirles gracias a Roberto a Raúl a Diego a todo el staff médicos, ya que nosotros terminamos sin ningún jugador lesionado, jugando cuatro juegos por semana, además a Giovanny, quién estuvo conmigo y ha sido espectacular para mí y mostró un nivel impresionante de compromiso y de conocimiento, ya que es alguien que ama a esta organización”, concluyó.