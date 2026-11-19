Una intensa movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia se registró la noche de este jueves en la colonia La Veleta, luego de que sujetos armados dispararan en repetidas ocasiones contra la fachada de un establecimiento comercial, dejando como saldo a un hombre lesionado por proyectil de arma de fuego, quien presuntamente se encontraba de manera circunstancial en el lugar del ataque.

Los hechos ocurrieron sobre la calle 7, entre las calles Asunción y Palenque, donde vecinos reportaron haber escuchado al menos seis detonaciones de arma de fuego, situación que provocó alarma entre los habitantes de esta zona habitacional. Tras recibirse el reporte a través de los números de emergencia, se activó el código rojo, lo que generó el despliegue inmediato de elementos de distintas corporaciones para atender la situación y localizar a los responsables.

De acuerdo con los primeros reportes, dos sujetos que presuntamente viajaban a bordo de una motocicleta llegaron hasta las inmediaciones del establecimiento y abrieron fuego directamente contra su fachada, para posteriormente escapar. Durante la agresión, un hombre que aparentemente se encontraba cerca del negocio recibió un impacto de bala, aunque las versiones preliminares señalan que no sería el objetivo de los atacantes, sino una víctima circunstancial de los disparos.

Ante la emergencia, paramédicos acudieron al sitio para brindar los primeros auxilios al lesionado, quien posteriormente fue trasladado de urgencia a un hospital de la ciudad para recibir atención médica especializada. Hasta el momento no se ha dado a conocer oficialmente su identidad, la gravedad de sus heridas ni su estado de salud, mientras que las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió esta agresión armada.

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Al lugar arribaron elementos de la Guardia Nacional, personal del operativo Blindaje Tulum y agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo, quienes establecieron un perímetro de seguridad y acordonaron la calle para preservar la escena.

Asimismo, trascendió que los presuntos responsables abandonaron una motocicleta a poca distancia del establecimiento atacado, unidad que podría aportar elementos importantes para las investigaciones y la identificación de quienes participaron en los hechos.

Posteriormente, peritos de la Fiscalía General del Estado acudieron para realizar el levantamiento de indicios balísticos y demás evidencias relacionadas con el ataque. La movilización policial generó expectación entre los vecinos de La Veleta, mientras las autoridades continuaban con las diligencias correspondientes. Hasta el cierre de este reporte no se había confirmado la detención de los agresores ni el motivo del ataque contra el establecimiento comercial.