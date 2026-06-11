¿Quién juega hoy en el Mundial 2026? Partidos de este 12 de junio: horarios, resultados y dónde ver en vivo

La actividad de la Copa Mundial 2026 continúa este viernes 12 de junio con una jornada especial para los países anfitriones. Después de la victoria de México sobre Sudáfrica en el partido inaugural, ahora será el turno de Canadá y Estados Unidos, que buscarán comenzar con el pie derecho frente a su afición.

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El primer encuentro del día se disputará en Toronto, donde Canadá recibirá a Bosnia y Herzegovina en el BMO Field dentro de las acciones del Grupo B. El conjunto canadiense intentará aprovechar la localía para sumar sus primeros puntos en el torneo.

Horas más tarde, el protagonismo se trasladará a California. Estados Unidos enfrentará a Paraguay en el SoFi Stadium de Los Ángeles, en un compromiso correspondiente al Grupo D, que promete emociones entre dos selecciones con aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

Para los aficionados en territorio mexicano, el duelo entre Canadá y Bosnia y Herzegovina comenzará a las 13:00 horas y podrá seguirse a través de Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca Uno y Azteca 7.

Por su parte, el encuentro entre Estados Unidos y Paraguay está programado para las 19:00 horas del centro de México y contará con transmisión por Canal 5, TUDN, ViX, Azteca Uno y Azteca 7.

La jornada tendrá un significado especial para la historia del torneo, ya que completará la participación de los tres países organizadores durante la primera fecha. México ya cumplió con su presentación al derrotar a Sudáfrica, mientras que Canadá y Estados Unidos intentarán replicar ese éxito ante sus respectivas aficiones.

Tras la primera jornada del Grupo A, México y Corea del Sur comparten el liderato con tres puntos, mientras que Sudáfrica y República Checa permanecen sin unidades luego de sus derrotas inaugurales.

Partidos del Mundial 2026 hoy 12 de junio

Canadá vs Bosnia y Herzegovina

Grupo B Estadio BMO Field, Toronto

Ciudad de México: 13:00 horas

13:00 horas Campeche: 14:00 horas

14:00 horas Mérida: 14:00 horas

14:00 horas Quintana Roo: 15:00 horas

Estados Unidos vs Paraguay

Grupo D SoFi Stadium, Los Ángeles

Ciudad de México: 19:00 horas

19:00 horas Campeche: 20:00 horas

20:00 horas Mérida: 20:00 horas

20:00 horas Quintana Roo: 21:00 horas

Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX, Azteca Uno y Azteca 7.

Con dos encuentros y el debut de los anfitriones restantes, la Copa del Mundo 2026 continúa tomando forma en una jornada que podría comenzar a marcar el rumbo de los grupos B y D.