Con el primer gol de Lamine Yamal en un Mundial, España se acerca a los 16avos del torneo

Tras las críticas por el discreto empate sin goles en el estreno frente a Cabo Verde, España dio un golpe sobre la mesa este domingo al golear 4-0 a Arabia Saudita, partido en el que el joven Lamine Yamal, de 18 años, marcó el primer tanto de su carrera en un Mundial.

La Roja necesitaba un golpe de autoridad para mostrar al resto de aspirantes al título (Brasil, Argentina, Alemania, Francia o Inglaterra) que lo de Cabo Verde fue un accidente y nada mejor que una goleada para recuperar galones.

Frente a una decepcionante selección saudita (que hace unos días empató contra Uruguay y derrotó a la Argentina de Messi en Catar 2022), España necesitó menos de media hora para sentenciar el triunfo, con el primer gol de Lamine Yamal (10'), al rematar un centro de Mikel Oyarzabal, delantero de la Real Sociedad que anotó un doblete (21' y 24').

25 minutos de gran nivel

Consciente de que el Mundial es muy largo aún, la Roja bajó el ritmo y el marcador ya sólo se movió al comienzo de la segunda parte con el autogol de Hassan Altambakti (49') al tratar de rechazar una volea de Marc Cucurella.

Con este triunfo, la Roja se sitúa al frente del Grupo H con cuatro puntos y se acerca a dieciseisavos de final, a la espera del duelo entre Uruguay y Cabo Verde, ambos con un punto -como Arabia Saudita-, este domingo en Miami.

Después de disputar sus dos primeros duelos en Atlanta, España viajará ahora a Guadalajara para enfrentarse a Uruguay el 26 de junio en la tercera fecha.

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En Miami, la Celeste dirigida por Marcelo Bielsa debe encontrar ante Cabo Verde una solución a la falta de eficacia, tras necesitar 27 tiros para marcar un tanto contra Arabia Saudita.

La amenaza para el segundo de este Grupo H es tener que enfrentarse en dieciseisavos de final a la Argentina campeona de Messi, siempre que la Albiceleste acabe primera en su llave.

Segundo empate de Irán

Este domingo, en Los Ángeles, la selección de Irán, con una concentración muy perturbada por las restricciones de las autoridades estadounidenses, le sacó un empate sin goles a Bélgica, que era clara favorita a ganar el Grupo G y que tras dos partidos apenas suma dos puntos, los mismos que la selección asiática.

Exiliada a Tijuana, en México, Irán tiene los tres partidos de fase de grupos en Estados Unidos, lo que supone unos complicados viajes de ida y vuelta exprés, por lo que se ha quejado a la FIFA por la falta de equidad.

Pero el Team Melli se sobrepuso a las adversidades y logró un meritorio empate frente a los Diablos Rojos, que buscaron sin suerte el gol durante todo el partido, incluso cuando se quedaron en inferioridad por la expulsión de Nathan Ngoy (67').

El portero Alireza Beiranvand fue, con una soberbia actuación, el protagonista del punto logrado por Irán, que en la primera parte se llegó a avanzar en el marcador pero el gol de Mehdi Taremi fue anulado por fuera de juego.

Por segundo partido consecutivo de Irán, manifestantes de la amplia comunidad persa exiliada en Los Ángeles se congregaron en el SoFi Stadium para corear consignas contra el régimen de la República Islámica.

Dentro del estadio, el himno de Irán volvió a ser recibido con una sonora pitada y abucheos, una reacción que contrastó con la respuesta hacia los jugadores, que fueron ovacionados.