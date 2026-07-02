España luce ante Austria, llega a 34 partidos sin perder y Oyarzábal sella el pase a octavos de final del Mundial 2026

Mikel Oyarzábal rubricó un doblete y España despachó el jueves 3-0 a Austria para conseguir su primera victoria en la fase de eliminación directa de la Copa del Mundo desde 2010, y sellar el boleto a los Octavos de Final del Mundial 2026.

Pedro Porro aportó el otro gol en la segunda parte para La Roja, que en la tarde soleada próxima a Hollywood redondeó su mejor actuación en la que va del torneo: monopolizó la posesión como siempre y una buena cuota de ingenio frente al arco rival.

La ida de olla de Juan Carlos Rivero en el segundo gol de España a Austria pic.twitter.com/3DQbpktWLw — 🅼🅰🅳🆂🅴🅽 (@VictorEleDe) July 2, 2026

España sigue sin encajar goles en este Mundial, el cuarto partido consecutivo en el que su portero Unai Simón mantiene el arco invicto. Además La Furia Roja ya no sabe qué significa perder en 90 minutos, pues suma 34 partidos son conocer la derrota, la última vez que sufrió un descalabro fue el 28 de marzo de 2023.

El rival de turno de España saldrá del ganador del cruce entre Portugal y Croacia, que jugaron más tarde en Toronto. El enfrentamiento de octavos de final se escenificará en Dallas el próximo lunes.