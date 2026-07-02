Reino Unido lanza alerta de viaje a México por partido Inglaterra vs México del Mundial 2026

El Gobierno de Reino Unido emitió este miércoles 1 de julio una alerta de viaje para sus aficionados que planean asistir al partido entre Inglaterra y México, correspondiente a la ronda de octavos de final del Mundial 2026.

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Mancomunidad y Desarrollo del Reino Unido pidió a sus ciudadanos extremar precauciones durante su estancia en México, debido a riesgos relacionados con delitos violentos, robos, secuestros, enfrentamientos armados y actividad del crimen organizado en algunas regiones del país.

¿Qué estados de México incluyó Reino Unido en su alerta de viaje?

La autoridad británica recomendó evitar viajes no esenciales a Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas.

También incluyó advertencias para algunas zonas de Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Colima, Guerrero y Chiapas, donde señaló riesgos elevados para visitantes extranjeros.

El aviso fue actualizado en el contexto del Mundial 2026, cuando miles de aficionados viajan entre ciudades sede de México, Estados Unidos y Canadá para seguir los partidos de sus selecciones.

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¿Qué advirtió Reino Unido sobre la Ciudad de México?

El FCDO incorporó en su alerta un reporte sobre la muerte de personas durante las celebraciones masivas registradas en inmediaciones del Ángel de la Independencia, en la Ciudad de México, tras el triunfo de la Selección Mexicana.

Además, señaló que durante el torneo han aumentado los reportes de robo de teléfonos móviles y adulteración de bebidas, por lo que pidió a sus ciudadanos cuidar sus pertenencias, vigilar lo que consumen y mantenerse atentos en concentraciones masivas.

¿Cuándo será el partido Inglaterra vs México?

La Selección Mexicana e Inglaterra se enfrentarán el domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México, dentro de la ronda de octavos de final del Mundial 2026.

#Mexico New information relevant to the upcoming match between England and Mexico at the Estadio Cuidad de Mexico (Mexico City Stadium) https://t.co/IctsskPZv0 pic.twitter.com/PcfPSsxQGb — FCDO Travel Advice (@FCDOtravelGovUK) July 1, 2026

Reino Unido también recordó a sus aficionados que, si pierden o les roban el pasaporte en México y tienen previsto regresar a Estados Unidos para otro partido, no podrán usar un documento de viaje de emergencia emitido por la Embajada Británica para volver a ingresar a territorio estadounidense.

La recomendación principal para los viajeros es revisar sus documentos, evitar zonas de riesgo y seguir las indicaciones de autoridades locales durante el partido y las celebraciones posteriores.

IO