Sinaloa: 10 agresores muertos y 3 detenidos tras ataque a personal naval en Mazatlán

El Gabinete de Seguridad del Gobierno federal informó que reforzó las acciones operativas en Sinaloa, luego de una agresión contra personal naval en la comunidad de San Marcos, en Mazatlán, donde un elemento de la Secretaría de Marina perdió la vida y tres más resultaron heridos.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, las autoridades federales detallaron que los hechos fueron referidos durante la conferencia “Las Mañaneras del Pueblo” y que, tras el ataque, se dio seguimiento a la situación con un despliegue en la región.

¿Qué ocurrió en Sinaloa?

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, personal naval realizaba labores preventivas en la comunidad de San Marcos, en Mazatlán, cuando fue agredido por civiles armados.

El ataque dejó como saldo un elemento naval fallecido y tres lesionados. Tras estos hechos, autoridades federales reforzaron la presencia de seguridad en la zona para ubicar a los responsables y reducir riesgos para la población.

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¿Qué reportaron las autoridades en El Rosario?

Como parte de las acciones posteriores, elementos de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana fueron atacados en el municipio de El Rosario.

Las autoridades informaron que los elementos federales repelieron la agresión. Como resultado, 10 presuntos agresores perdieron la vida y tres integrantes de un grupo delictivo fueron detenidos.

También se aseguraron armas, municiones y equipo táctico, aunque el Gabinete de Seguridad no detalló el tipo ni la cantidad del armamento decomisado.

Con relación a los hechos ocurridos en Sinaloa referidos durante la conferencia de prensa “Las Mañaneras del Pueblo”, se informa que, en seguimiento a una agresión contra personal naval que realizaba labores preventivas en la comunidad San Marcos de Mazatlán, donde un elemento… pic.twitter.com/zMn3Vc3q1M — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) July 6, 2026

¿Qué dijo el Gabinete de Seguridad?

El Gobierno federal lamentó la muerte del elemento naval en cumplimiento de su deber y expresó condolencias a su familia, seres queridos y compañeros.

La autoridad señaló que continuará con las acciones de seguridad en Sinaloa, en coordinación con las instituciones federales, para atender los hechos violentos registrados en la región.

IO