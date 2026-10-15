Garbage confirma concierto gratis en el Zócalo de la CDMX: Fecha y horario

El Gobierno de la Ciudad de México, ha confirmado este jueves 15 de octubre de 2026, otro concierto gratuito en el Zócalo de la capital mexicana, se trata la banda de rock Garbage, la cual se va a presentar el próximo mes de noviembre.

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¿Cuándo va a ser el concierto de Garbage?

El anuncio se hizo por medio de las redes sociales de la banda y de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, donde también se ha confirmado que la presentación de Garbage va a ser el próximo 14 de noviembre en el Zócalo capitalino.

El horario en que va a comenzar el concierto es a las 20:00 horas, la banda de rock alternativo, es liderada por Shirley Manson, aunque ellos tienen sus orígenes en Madison, Estados Unidos y Edimburgo, Reino Unido.

¿Cuáles son las canciones más famosas de Garbage?

Algunos de los temas más conocidos de la banda son "Only Happy When It Rains", "Stupid Girl", "I Think I'm Paranoid" y "Queer", las cuales han marcado su camino en la música desde su nacimiento en 1993.

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