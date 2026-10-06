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Muere Freddie Jackson, figura del R&B, a los 70 años tras sufrir una enfermedad renal

El cantante y compositor reveló en 2024 que tenía una enfermedad renal.

Por Redacción Por Esto!

6 de oct de 2026

2 min

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Muere Freddie Jackson, figura del R&B, a los 70 años tras sufrir una enfermedad renal
Muere Freddie Jackson, figura del R&B, a los 70 años tras sufrir una enfermedad renal / Instagram:mrfreddiejackson

Se apagó la luz de una estrella de la música, al ser confirmado el fallecimiento de la leyenda Rhythm and Blues, Freddie Jackson, quien perdió la vida la noche del 5 de octubre.

De acuerdo con la información revelada por los familiares de Freddie Jackson, por medio de sus redes sociales, el cantante estaba celebrando su cumpleaños hace unos días.

La inteligencia artificial también es parte de la música que escuchamos ahora.

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"Es con profunda tristeza y el corazón lleno de dolor que compartimos la noticia del fallecimiento de nuestro querido Freddie Jackson, quien anoche se fue a descansar en paz. Freddie fue mucho más que una voz legendaria. Fue un alma bondadosa y generosa que amó con todo su corazón a sus fans, a su familia, a sus amigos y a la música. Durante décadas nos regaló canciones que se convirtieron en la banda sonora de nuestras historias de amor, nuestras celebraciones y nuestros recuerdos más preciados. Ese regalo vivirá para siempre"

La familia del cantante, también agradeció a los que disfrutaban de su talento sobre el escenario, afirmando que ellos formaban parte de su familia y que Freddie Jackson les tenía mucho cariño

"A todos los que alguna vez cantaron sus canciones, bailaron al ritmo de su música o sintieron algo especial cuando Freddie subía al escenario: gracias. Ustedes eran parte de su familia, y él llevó siempre consigo todo su cariño"

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¿De qué murió Freddie Jackson?

Por el momento, la familia no ha revelado de forma oficial la causa de muerte de Freddie Jackson; sin embargo, en septiembre de 2024, el cantante anunció que había sido diagnosticado con una enfermedad renal.

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