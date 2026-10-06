Lluvias aumentarán en Yucatán del 7 al 10 de octubre: estas son las recomendaciones de Procivy

Yucatán tendrá un incremento en el potencial de lluvias y oleaje elevado entre el miércoles 7 y el sábado 10 de octubre, debido a la influencia de una zona de Baja Presión localizada sobre el Golfo de México, informó Protección Civil.

El sistema mantiene una mejor organización y 100 por ciento de potencial para desarrollo ciclónico tanto a dos como a siete días, por lo que no se descarta que en las próximas 12 horas evolucione a un ciclón tropical.

Aunque todavía se encuentra en vigilancia y su evolución puede cambiar, las autoridades mantienen la atención debido a que el sistema podría favorecer vientos fuertes y lluvias intensas en las zonas occidentales de la Península de Yucatán durante los próximos días.

¿Cuándo aumentarán las lluvias en Yucatán?

Independientemente de que la Baja Presión evolucione o no a ciclón tropical, desde el miércoles 7 y hasta el sábado 10 de octubre aumentará el potencial de lluvias de diversa intensidad en Yucatán.

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También se prevé un incremento del oleaje tanto mar adentro como en las zonas cercanas a la costa, por lo que se recomienda extremar precauciones, especialmente para quienes realizan actividades marítimas o permanecen en zonas costeras.

La población deberá mantenerse pendiente de los avisos de Protección Civil y de las autoridades meteorológicas, ya que las condiciones pueden modificarse conforme avance el sistema sobre el Golfo de México.

Recomendaciones ante las lluvias en Yucatán

Ante el incremento de las precipitaciones y la posibilidad de vientos fuertes, Protección Civil recomienda preparar las viviendas y tomar medidas preventivas antes de que se presenten las condiciones más adversas.

Asegura tu vivienda: Limpia canaletas, desagües y coladeras para facilitar el desalojo del agua y evitar encharcamientos en patios y alrededores de la vivienda. También es importante asegurar láminas, toldos, ventanas y objetos que se encuentren en techos o patios , ya que podrían desprenderse y convertirse en proyectiles ante la presencia de vientos fuertes.

Limpia para facilitar el desalojo del agua y evitar encharcamientos en patios y alrededores de la vivienda. También es importante asegurar , ya que podrían desprenderse y convertirse en proyectiles ante la presencia de vientos fuertes. Prepara un kit de emergencia: Ten disponibles documentos importantes protegidos dentro de bolsas de plástico selladas, además de una linterna, radio de pilas, botiquín de primeros auxilios y suficiente agua potable. También se recomienda cargar con anticipación los teléfonos celulares y baterías portátiles, especialmente si existe posibilidad de interrupciones en el suministro eléctrico.

Precauciones al conducir bajo la lluvia: Si necesitas trasladarte durante una lluvia intensa, reduce la velocidad, enciende las luces intermitentes y aumenta la distancia con respecto a otros vehículos. Evita cruzar calles inundadas o zonas donde el nivel del agua sea considerable, pues no siempre es posible determinar la profundidad o identificar obstáculos debajo del agua. Asimismo, mantente alejado de árboles, postes, espectaculares y cables eléctricos , particularmente si presentan daños o se encuentran inestables.

Si necesitas trasladarte durante una lluvia intensa, con respecto a otros vehículos. Evita cruzar calles inundadas o zonas donde el nivel del agua sea considerable, pues no siempre es posible determinar la profundidad o identificar obstáculos debajo del agua. Asimismo, mantente alejado de , particularmente si presentan daños o se encuentran inestables. Identifica zonas seguras: Las familias que viven en zonas susceptibles a inundaciones deben identificar con anticipación el refugio temporal más cercano y establecer una ruta para llegar a un sitio seguro. También es recomendable coordinarse previamente con familiares o personas de confianza en caso de que sea necesario abandonar la vivienda.

Mantente informado por fuentes oficiales

Ante la evolución de la Baja Presión sobre el Golfo de México, las autoridades exhortaron a la población a mantener la calma y consultar únicamente información oficial.

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No se recomienda compartir rumores, cadenas o pronósticos que no hayan sido confirmados por las autoridades, debido a que la trayectoria y evolución del sistema pueden cambiar.

Durante los próximos días, la población de Yucatán deberá permanecer atenta a las actualizaciones meteorológicas, principalmente por el aumento de las lluvias, el oleaje y la posibilidad de vientos fuertes.