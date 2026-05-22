Alexis Ayala explota contra Cinthia Aparicio, tras borrar todas sus fotos juntos

Desde hace varios días, mucho se ha comentado sobre la separación de Alexis Ayala y Cinthia Aparicio, la cual tomó por sorpresa a varias personalidades del medio, pues apenas hace unos años tomaron la decisión de llegar al altar.

Aunque todo parecía indicar que terminaron de buena forma, una nueva situación sorprendió a los fans, pues Cinthia Aparicio tomó la decisión de borrar las fotografías en las que estaba junto al actor de su cuenta de Instagram.

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Cinthia Aparicio borró las fotos en las que estaba con Alexis Ayala

La polémica ha vuelto a rodear a los famosos, pues Cinthia Aparicio decidió borrar todo el contenido que se encuentre relacionado con Alexis Ayala, quien respondió afirmando que cada persona tiene una manera diferente de vivir su proceso.

"Yo respeto lo que cada quien haga, es una cuestión muy personal, cada quien vive los procesos como los tiene que vivir, por más que borres una foto los recuerdos quedarán. Yo la respeto y respetaré mucho"

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Además, el famoso aseguró que se encuentra bien, aunque tiene poco tiempo que se confirmó su separación de Cinthia Aparicio.

"Estoy muy bien, viviendo mi vida"

Pese a todo lo que se ha mencionado, Alexis Ayala aseguró que siempre va a brindarle su apoyo a Cinthia Aparicio.

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