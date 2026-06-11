Alejandro Fernández revela estar nervioso por cantar el Himno Nacional en el Mundial 2026

Hoy jueves 11 de junio va a comenzar la Copa Mundial de la FIFA 2026, por lo que miles de personas se darán cita para la inauguración, ya sea acudiendo al Estadio Ciudad de México, a los Fans Fest o desde sus hogares. Este día marcará la historia de nuestro futbol.

Alejandro Fernández será el encargado de entonar el Himno Nacional durante la ceremonia de inauguración del Mundial 2026, previo al duelo entre las selecciones de México y Sudáfrica en la cancha del Estadio Ciudad de México.

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Alejandro Fernández está nervioso por cantar el Himno Nacional en la inauguración del Mundial 2026

Ante esta situación, Alejandro Fernádnez reveló que se encuentra nervioso por lo grande del evento. Fue por medio de un encuentro con los medios de comunicación, que el cantante reveló su sentir.

“Estoy muy feliz, encantado por esta oportunidad y feliz por la cita que tenemos el jueves en el estadio (Ciudad de México), no va a ser nada fácil estar en cámara y que te vean en televisión no sé cuántos millones de personas”.

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Sobre su participación en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA, mencionó lo siguiente:

“Estoy muy nervioso, pero preparado para todo. Voy a tratar de dar la mejor imagen que se pueda, yo voy a dar lo mejor de mí, eso seguro”.

Y no dudó en confirmar que no existe ningún problema en su garganta, tras los rumores que hubo en redes sociales.

“Ese día me regresé al camerino por molestias, me tomé una pastilla con miel y eso fue lo que pasó. Tuve dos conciertos seguidos”.

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