Roberto Tapia rompe el silencio sobre su lucha contra la depresión

Cuando se habla de la depresión, las personas suelen reaccionar de diferentes formas, este fue el caso del cantante de regional mexicano Roberto Tapia, quien se mantuvo alejada de los escenarios por un largo tiempo por este motivo.

De acuerdo con sus palabras, el cantante llegó a perder el interés en la música por la depresión que tenía, ahora habló de forma pública de esta enfermedad que lo afectó que lo hizo pensar en atentar contra su vida.

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Roberto Tapia habla de la fuerte depresión que sufrió

Por medio de una entrevista para el programa de espectáculos de ‘Ventaneando’, el famoso reveló que pasó por una batalla emocional, la cual tuvo una duración de siete años y que lo alejó de la música.

“Me tocó vivir una depresión cerca de siete años y aborrecí la música cerca de seis años y medio, casi siete”

Además, compartió los episodios más complicados que tuvo que enfrentar en estos años.

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“En una ocasión yo estaba en mi casa, su casa, sentado en mi cama y tenía una pistola en mi mano, yo estaba viéndome al espejo, porque enfrente tengo un espejo y me puse la pistola en la sien”

Aseguró que pensar en sus hijos fue parte fundamental de su lucha contra la depresión, pues lo llegó a detener de hacer cosas.

“Sí me quería quitar la vida porque esto es una enfermedad, pero rápido pensé en mis hijos y dije yo: ‘¿Qué sería de mis hijos si yo hago esto? No merecen este dolor’. Ahí fue donde me amarré los que ya sabes y seguí. Esta enfermedad es el demonio, ojalá no me toque vivir una situación similar porque está muy cab…”

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