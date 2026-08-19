Destruyen estructuras de sitio arqueológico “El Pozito" en Belice; autoridades buscan a responsables

El Instituto de Arqueología (IA), dependiente del Instituto Nacional de Cultura e Historia (NICH) de Belice, solicitó la colaboración de la población para identificar a los responsables de la destrucción del Complejo D y de otras estructuras asociadas al sitio arqueológico El Pozito, ubicado en las inmediaciones de Guinea Grass Village, en el distrito de Orange Walk.

De acuerdo con la dependencia, los daños fueron descubiertos durante una inspección rutinaria realizada en los distritos del norte del país, como parte de un esquema de vigilancia que las autoridades mantenían desde hace varios años sobre la zona. El monitoreo se había intensificado luego de que trabajos de limpieza de terrenos en áreas cercanas al núcleo del sitio provocaran afectaciones parciales en algunas estructuras, lo que llevó al Instituto a reforzar la supervisión del lugar ante el creciente desarrollo registrado en sus alrededores.

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Como parte de esa estrategia de protección, el Instituto de Arqueología estableció una alianza con The College of East Texas para emprender investigaciones formales en El Pozito, bajo la dirección del arqueólogo Keith Eppich. La primera temporada de este proyecto conjunto se desarrolló durante el verano de 2026, con el objetivo de actualizar la cartografía del sitio, elaborada originalmente en 1976, y sentar las bases para futuras exploraciones arqueológicas en la zona.

Fue precisamente en este contexto que, el pasado 17 de agosto, personal del Instituto constató la destrucción de las estructuras del Complejo D, hallazgo que el NICH calificó como "desalentador".

El sitio El Pozito se encuentra bajo vigilancia desde hace varios años / Especial

La dependencia subrayó la urgencia de fortalecer la participación ciudadana como mecanismo para proteger y preservar los recursos arqueológicos del país, al recordar que estos sitios forman parte integral del patrimonio cultural nacional y que su resguardo depende, en buena medida, de la colaboración de las comunidades cercanas a las zonas monumentales.

En su comunicado, las autoridades beliceñas advirtieron que quienes resulten responsables de este tipo de daños podrían enfrentar consecuencias legales severas. Citaron la Ley del Instituto Nacional de Cultura e Historia, la cual establece que toda persona que deliberadamente dañe, destruya, altere, marque o desfigure de cualquier forma un monumento antiguo comete un delito.

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La legislación contempla sanciones que van desde una multa de hasta 75 mil dólares beliceños, una pena privativa de la libertad de hasta cinco años, o la imposición de ambas penas de manera conjunta.

El Instituto de Arqueología reiteró su compromiso de continuar con las labores de vigilancia y protección en los sitios arqueológicos del país, y volvió a hacer un llamado a la ciudadanía para que aporte cualquier información que permita esclarecer lo ocurrido en El Pozito, en un esfuerzo por evitar que casos similares se repitan en otras zonas del patrimonio histórico beliceño.