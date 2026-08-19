Sentencian a 20 años de prisión a un hombre por violación de una adolescente en Chetumal

Un Juez de Juicio Oral dictó sentencia condenatoria en contra de Jesús Sánchez Santiago, al imponerle una pena de 20 años de prisión por el delito de violación cometido contra una adolescente, hecho ocurrido el 8 de mayo de 2024 en el municipio de Othón P. Blanco.

La resolución judicial fue confirmada por la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en Combate de Delitos Sexuales y el Libre Desarrollo de la Personalidad, instancia que llevó el caso hasta su etapa de juicio.

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De acuerdo con la reconstrucción de los hechos difundida por la dependencia, el ahora sentenciado mantenía un vínculo de cercanía con la víctima, a quien conocía por ser amiga de su hija.

Aprovechando esa confianza, el día de los hechos acudió por la menor a su domicilio, ubicado en la avenida Sicilia, de la colonia Josefa Ortiz de Domínguez, con el argumento de llevarla a algún lugar. En realidad, la trasladó hasta un motel situado sobre la avenida Andrés Quintana Roo, donde consumó la agresión sexual.

Una vez cometido el delito, Sánchez Santiago abandonó el motel con la adolescente y la dejó en las inmediaciones de su vivienda, no sin antes amenazarla: le advirtió que si revelaba lo ocurrido a alguien, tomaría represalias contra ella y su familia.

El acusado enfrentará las etapas subsecuentes del procedimiento judicial antes de que se determine su situación legal definitiva / Especial

Esa intimidación, según se desprende de la información oficial, buscaba garantizar el silencio de la víctima, aunque finalmente el caso llegó a conocimiento de las autoridades y derivó en el proceso penal que hoy concluyó con una sentencia condenatoria.

La identidad de la víctima permanece bajo reserva, en apego a los protocolos que protegen a menores de edad involucrados en este tipo de procesos judiciales.

De manera paralela, la FGE informó sobre un segundo caso relacionado con delitos de esta naturaleza, aunque en una etapa procesal distinta. Se trata de Tomás “N”, quien fue vinculado a proceso también por el delito de violación en agravio de una víctima menor de edad, en este caso ocurrido en el municipio de José María Morelos.

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A diferencia del primer expediente, este segundo proceso apenas se encuentra en fase de vinculación, por lo que el acusado enfrentará las etapas subsecuentes del procedimiento judicial antes de que se determine su situación legal definitiva.

Ambas causas fueron atendidas por la Fiscalía Especializada en Combate de Delitos Sexuales y el Libre Desarrollo de la Personalidad, unidad que la Fiscalía General del Estado ha posicionado como el área responsable de judicializar este tipo de delitos en la entidad, con el propósito de garantizar acceso a la justicia para las víctimas y sus familias.