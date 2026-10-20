Muere el actor Carlos Miguel Suárez Soto, recordado por telenovelas como “Soñadoras” y “Amigas y Rivales”

El actor mexicano Carlos Miguel Suárez Soto, recordado por sus participaciones en telenovelas de Televisa como Soñadoras y Amigas y Rivales, falleció este martes 20 de octubre, de acuerdo con mensajes compartidos por personas cercanas al artista.

La noticia fue dada a conocer por el también actor Roberto Tello, amigo y colega de Suárez Soto, quien publicó un video en sus redes sociales para comunicar el fallecimiento del intérprete.

Noticia Destacada Julio Camejo se convierte en capataz de ‘La Granja VIP’

Carlos Miguel Suárez Soto desarrolló gran parte de su trayectoria en la televisión mexicana durante las décadas de 1980 y 1990. A lo largo de esos años participó en producciones de distintos géneros y horarios, además de programas unitarios que se mantuvieron durante años en la pantalla.

Carlos Miguel Suárez Soto enfrentó secuelas de un secuestro

En 2017, el actor habló públicamente sobre un episodio de violencia que marcó su vida personal y profesional: un secuestro en el que permaneció privado de la libertad durante cuatro días.

Noticia Destacada Hijo de César Bono aclara la situación del actor tras rumores sobre la pérdida de su ojo

Durante una entrevista con el programa De Primera Mano, Suárez Soto explicó que el hecho inicialmente estaba previsto como un secuestro exprés, pero se prolongó más de lo esperado.

“Fueron cuatro días. Iba a ser algo exprés y se hicieron cuatro días”, relató en aquella ocasión.

El intérprete también contó que sufrió lesiones durante la agresión, entre ellas la pérdida de algunos dientes y daños en los tendones, por lo que tuvo que someterse a terapias de recuperación.