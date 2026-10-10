Huracán Simon categoría 4 amenaza a Colima y Michoacán; alertan por lluvias extraordinarias y oleaje de 8 metros

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) llamó a la población a extremar precauciones ante el avance del huracán Simon, de categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, hacia las costas de Colima y Michoacán, así como por el desplazamiento de la tormenta tropical Rachel hacia Baja California. Ambos sistemas meteorológicos podrían generar lluvias intensas, fuertes vientos y oleaje elevado en distintas regiones del país.

Ante este panorama, las autoridades de los tres órdenes de gobierno anunciaron que emitirán un mensaje conjunto a las 9:00 horas de este día, a través de las redes sociales oficiales de la CNPC, para informar sobre las condiciones meteorológicas y las medidas preventivas correspondientes.

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De acuerdo con la dependencia, la amplia circulación del huracán Simon ocasionará lluvias puntuales extraordinarias en Colima y torrenciales en Jalisco y Michoacán. Asimismo, se prevén rachas de viento de entre 120 y 130 km/h, además de oleaje de seis a ocho metros de altura en las costas de Jalisco y Colima, condiciones que representan un riesgo para las comunidades costeras y las actividades marítimas.

Por su parte, la tormenta tropical Rachel avanza hacia la costa occidental de Baja California e interactúa con un frente frío cercano a la frontera noroeste de México. Esta combinación favorecerá lluvias puntuales fuertes y, durante la noche, existe la posibilidad de que el sistema impacte directamente en la entidad, con rachas de viento de entre 90 y 110 km/h y oleaje de cinco a siete metros de altura.

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que otros sistemas atmosféricos también favorecerán precipitaciones en el territorio nacional. La presencia de canales de baja presión en el interior del país, junto con el ingreso de humedad del océano Pacífico y condiciones de inestabilidad atmosférica, propiciará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas, en diversas regiones, incluido el Valle de México y la península de Yucatán. En contraste, el noroeste del país mantendrá un ambiente caluroso.

Ante estas condiciones, la CNPC exhortó a la población, especialmente a quienes habitan en zonas de riesgo de Colima, Jalisco y Michoacán, a resguardarse en lugares seguros o trasladarse a los refugios temporales más cercanos, de acuerdo con las indicaciones de las autoridades locales.

La dependencia también recomendó mantenerse informados mediante canales oficiales, atender las indicaciones de Protección Civil y evitar exponerse a los efectos de las lluvias, los vientos intensos y el oleaje elevado. Mientras tanto, autoridades de los tres órdenes de gobierno mantienen activos en territorio los protocolos de auxilio y atención a la población.