Presidenta Sheinbaum exhorta a la población a resguardarse en los refugios ante el paso del huracán Simón

A través de una publicación en sus redes sociales, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que el huracán Simón se intensificó y ya tiene la categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La mandataria puntualizó que "habrá lluvias fuertes a torrenciales en el occidente y sur del país, particularmente en Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit. Están activos los planes DN-III-E y Marina en fase preventiva; también están preparadas las brigadas de CFE, SICT, Conagua y Pemex".

Desde su conferencia Mañanera de este viernes, la jefa del Ejecutivo informó sobre las afectaciones que ha provocado en el país los fenómenos meteorológicos, e instruyó a su gabinete para atender a la población de las zonas azotadas por los huracanes.

"Exhortamos a la población a mantenerse informada por los canales oficiales. Es importante resguardarse y, en caso de zonas vulnerables, evacuar hacia los refugios temporales habilitados", expresó Sheinbaum en su mensaje desde su cuenta de X.

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A través de un enlace en vivo en la Mañanera, Emilia Calleja, Directora General de la CFE, informó que se desplegó personal, vehículos, plantas de emergencia y helicópteros en seis estados: Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit y Sinaloa, ante el paso del huracán Simon.

En Guerrero, las afectaciones alcanzaron a 65,078 usuarios, 4.5 % del total estatal, en municipios como Acapulco, Coyuca de Benítez, entre otros. En el Puerto, las afectaciones e inundaciones fueron mayores pero no se reportaron víctimas mortales.

Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional dio a conocer que, integrantes del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional mantienen activo el Plan DN-III-E en el estado de Michoacán, ante las lluvias registradas en la entidad.