Brasil aprueba jornada laboral de 40 horas y dos días de descanso sin reducir salarios

El Senado de Brasil aprobó una reforma constitucional para reducir la jornada laboral de 44 a 40 horas semanales, con cinco días de trabajo y dos de descanso, sin que los trabajadores sufran una disminución en sus salarios.

La propuesta recibió 75 votos a favor y uno en contra durante las dos votaciones realizadas el miércoles 14 de octubre, con lo que quedó lista para su promulgación.

¿Cuándo entrará en vigor la jornada laboral de 40 horas en Brasil?

La reforma, que ya había sido aprobada por la Cámara de Diputados en mayo de 2026, contempla una aplicación gradual en dos etapas.

Durante la primera fase, la jornada laboral disminuirá de 44 a 42 horas semanales, dos meses después de la promulgación de la enmienda constitucional.

Posteriormente, al cumplirse 14 meses de su promulgación, el límite quedará establecido en 40 horas semanales, con un máximo de ocho horas diarias.

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Además, la legislación garantiza dos días de descanso remunerado por semana y prohíbe cualquier reducción salarial, incluidos los salarios mínimos establecidos para cada categoría profesional.

La promulgación está prevista para el martes 20 de octubre de 2026 y no requerirá la sanción del presidente, debido a que ambas cámaras aprobaron el mismo texto.

Reforma laboral en Brasil, tema clave para Lula y Flávio Bolsonaro

La reducción de la jornada laboral se convirtió en uno de los principales temas de campaña del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien busca su reelección.

🚨 🇧🇷 HISTÓRICO TRIUNFO DE LULA: BRASIL REDUCE LA JORNADA LABORAL A 40 HORAS SIN TOCAR LOS SALARIOS Brasil da un paso histórico en materia de derechos laborales. El Senado aprobó, por una contundente mayoría de 75 votos contra uno, la eliminación del régimen 6x1, que obligaba a trabajar seis días por uno de descanso. La reforma establece una reducción gradual de la jornada de 44 a 40 horas semanales, con dos días de descanso remunerado y sin recortes salariales. La medida representa una importante victoria política para Luiz Inácio Lula da Silva, que convirtió la reducción de la jornada laboral en una de sus principales banderas electorales. Menos horas de trabajo, más tiempo para las familias y el mismo salario: Brasil avanza hacia una transformación histórica de los derechos de millones de trabajadores. — Argentina Noticias (@argennoti) October 15, 2026

La iniciativa también recibió el respaldo de su rival, Flávio Bolsonaro, pese a que anteriormente había expresado su oposición a la propuesta.

Ambos candidatos se enfrentarán en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, programada para el próximo 25 de octubre de 2026.

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