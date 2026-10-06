Marath Bolaños destaca reducción de jornada laboral y alza salarial durante comparecencia en San Lázaro

El secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López, aseguró que México avanza hacia un modelo laboral con mayor énfasis en los derechos de las personas trabajadoras, durante su comparecencia ante el Pleno de la Cámara de Diputados con motivo del análisis del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La sesión estaba programada para este 6 de octubre en San Lázaro.

Bolaños señaló que uno de los principales cambios es la reducción gradual de la jornada laboral, reforma que prevé llevar la semana de trabajo a 40 horas hacia 2030.

El Gobierno federal ha presentado esta medida como parte de su estrategia para ampliar derechos sin reducir salarios ni prestaciones.

¿Qué dijo Marath Bolaños sobre la jornada laboral de 40 horas?

El titular de la Secretaría del Trabajo sostuvo que la política laboral actual busca modificar el enfoque que durante décadas priorizó la competitividad por encima de las condiciones de trabajo.

En ese contexto, destacó la disminución progresiva de la jornada como una de las principales transformaciones impulsadas por la administración federal. La reforma establece un esquema paulatino para llegar a las 40 horas semanales en 2030.

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Bolaños también relacionó esta política con otros cambios en materia de libertad sindical, democracia laboral, seguridad social y protección de derechos.

Empleo formal supera los 22 millones de puestos

Durante su exposición, el funcionario indicó que a agosto de 2026 México registraba más de 22 millones de puestos de trabajo afiliados al IMSS, cifra que presentó como parte del avance del mercado laboral.

La Secretaría del Trabajo ha sostenido además que la política laboral debe evaluarse no solo por el número de empleos, sino por sus condiciones, ingresos y acceso a seguridad social.

Salario mínimo registra aumento frente a 2018

Otro de los puntos destacados fue la recuperación del poder adquisitivo.

Bolaños recordó que el salario mínimo se ubicaba en alrededor de 88 pesos diarios en 2018 y que para 2026 superó los 300 pesos diarios en la mayor parte del país.

Datos oficiales del Gobierno federal sitúan el salario mínimo general de 2026 en poco más de 300 pesos diarios y señalan un incremento real acumulado respecto de 2018.

El secretario sostuvo que estos cambios, junto con la ampliación de derechos laborales y la incorporación de nuevos sectores a la seguridad social, forman parte del modelo que el Gobierno federal busca consolidar durante la segunda mitad del sexenio.

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