Trump promete cheques de 5 mil dólares si los republicanos ganan las elecciones de noviembre

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a colocar sobre la mesa su propuesta de entregar un pago de 5 mil dólares a los ciudadanos adultos estadounidenses en caso de que el Partido Republicano conserve el control de la Cámara de Representantes y el Senado en las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre de 2026.

El mandatario presentó la iniciativa como el denominado “Trump Dividend” y vinculó su posible financiamiento con los ingresos obtenidos mediante los aranceles.

La Casa Blanca ya había informado que el plan contempla un pago de 5 mil dólares para cada ciudadano adulto si los republicanos mantienen ambas cámaras del Congreso.

De acuerdo con estimaciones citadas por Reuters y PolitiFact, entregar esa cantidad a unos 240 millones de adultos implicaría un desembolso cercano a 1.2 billones de dólares, por lo que la propuesta requeriría una fuente de financiamiento considerable y la participación del Congreso.

Anuncian pagos para jubilados de Medicare

Además de insistir con el llamado “dividendo”, Trump anunció un apoyo económico para beneficiarios de Medicare Part B.

Noticia Destacada Quiénes recibirán cheques de 5 mil dólares si republicanos mantienen el Congreso, que prometió Trump

La medida contempla un pago único de 90 dólares para más de 20 millones de personas, destinado a ayudar con el costo de las primas de Medicare Part B. La Casa Blanca indicó que los recursos procederán del Medicare Improvement Fund, que cuenta con 2 mil millones de dólares asignados por el Congreso.

Los beneficiarios elegibles recibirán el dinero mediante depósito directo o, en los casos correspondientes, a través de un cheque enviado por correo durante octubre.

No todos los inscritos en Medicare califican para el pago; entre las exclusiones están quienes tienen sus primas cubiertas por Medicaid o pagan determinados recargos relacionados con sus ingresos.

Trump intensifica su mensaje rumbo a las elecciones

Los anuncios ocurren durante las semanas previas a las elecciones legislativas de Estados Unidos, en las que estarán en disputa los controles de la Cámara de Representantes y el Senado.

If Republicans win the House of Representatives and the Senate in the 2026 Midterm Elections, I’m going to give all adult citizens in the United States of America, $5,000! Thank you for your attention to this matter, and I look forward to signing those checks! pic.twitter.com/YOkESiUBrc — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 3, 2026

Trump ha utilizado el “Trump Dividend” como parte de su discurso económico rumbo a los comicios. La propuesta, sin embargo, continúa siendo un compromiso político y existen cuestionamientos sobre su costo, financiamiento y los mecanismos necesarios para ponerla en marcha.

Análisis independientes han señalado que los ingresos arancelarios no serían suficientes por sí solos para cubrir el monto total de los pagos.

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