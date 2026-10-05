Pedro Sánchez adelanta elecciones en España: serán el 29 de noviembre de 2026

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció este lunes 5 de octubre la disolución de las Cortes y el adelanto de las elecciones generales para el próximo 29 de noviembre, nueve meses antes del final previsto de la legislatura.

Durante una comparecencia desde el Palacio de la Moncloa, Sánchez justificó la decisión por la necesidad de buscar una mayoría parlamentaria más amplia que permita avanzar con su agenda política y social.

El anuncio se produjo después de que el Gobierno sufriera un revés en el Congreso con dos decretos relacionados con vivienda.

¿Por qué Pedro Sánchez adelantó las elecciones en España?

Sánchez sostuvo que el país enfrenta una etapa marcada por tensiones políticas, económicas y sociales, y afirmó que corresponde a la ciudadanía decidir el rumbo que deberá tomar España en los próximos años.

El mandatario defendió la gestión de su Gobierno y reconoció que hubo objetivos que no pudieron cumplirse durante la legislatura. También señaló que busca una “mayoría mucho más amplia, progresista” en el Parlamento para impulsar nuevas medidas sociales.

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En su discurso, Sánchez planteó la elección como una decisión entre la continuidad de su proyecto político y las propuestas de la oposición.

Las referencias a una “ola ultraderechista”, así como sus críticas a sectores económicos y políticos, forman parte de la argumentación expresada por el propio presidente durante su comparecencia.

¿Cuándo serán las elecciones generales de España?

Las elecciones generales quedaron programadas para el domingo 29 de noviembre de 2026. La convocatoria activa el calendario electoral y modifica el funcionamiento ordinario del Congreso y del Senado, cuyas diputaciones permanentes asumirán determinadas funciones hasta que se constituyan las nuevas Cortes.

La disolución parlamentaria obliga además a los partidos a acelerar la definición de candidaturas, coaliciones y estrategias para una campaña que tendrá un calendario reducido.

Frente a sus áticos, sus recortes y su servilismo a las élites, nuestro compromiso con la gente: vivienda asequible, servicios públicos y derechos sociales. España tiene que seguir avanzando y, para eso, necesitamos que la ciudadanía amplíe nuestra fuerza en el Parlamento. Toca movilizarse. Toca pelear. El 29 de noviembre vamos a hacer historia. Otra vez. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 5, 2026

Elecciones llegan tras derrota parlamentaria en materia de vivienda

El adelanto se conoce después de que el Congreso rechazara dos decretos impulsados por el Ejecutivo para afrontar la crisis de vivienda, un resultado que evidenció las dificultades del Gobierno para conservar una mayoría suficiente en votaciones clave.

Con la convocatoria del 29 de noviembre, España inicia una nueva etapa electoral en la que los partidos buscarán renovar la composición del Congreso y el Senado y definir quién podrá reunir los apoyos necesarios para formar el próximo Gobierno.

IO