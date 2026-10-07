Rusia niega brote de peste neumónica en Siberia y califica de falsas las versiones sobre una segunda muerte

El Kremlin rechazó este miércoles las versiones sobre un posible brote de peste neumónica en Siberia y calificó como falsas buena parte de las informaciones difundidas sobre el caso.

La declaración ocurre después de que medios internacionales reportaran una segunda posible muerte relacionada con la enfermedad.

Dmitri Peskov, portavoz del presidente ruso Vladímir Putin, pidió evitar especulaciones y consultar únicamente los reportes oficiales de Rospotrebnadzor, organismo encargado de la protección sanitaria y epidemiológica en Rusia.

La preocupación surgió después de la muerte de una trabajadora de 28 años del Instituto de Investigaciones de la Peste de Irkutsk. La mujer falleció el 2 de octubre por una neumonía cuya causa permanece sin determinar. Hasta ahora, las autoridades rusas no han confirmado que padeciera peste neumónica.

Casi 5 mil pruebas no detectan patógenos peligrosos

Rospotrebnadzor informó que se realizaron cerca de 5 mil análisis entre las personas que tuvieron contacto con la fallecida y que ninguno identificó microorganismos patógenos peligrosos.

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Las autoridades también descartaron que se hubiera producido un accidente en el laboratorio relacionado con la manipulación de microorganismos. Según la información oficial, los protocolos de seguridad fueron respetados durante las actividades de investigación.

Entre los contactos de la mujer se detectaron algunos casos de COVID-19 y rinovirus, pero no se identificaron contagios de peste. Cerca de 200 personas habían sido sometidas inicialmente a medidas de cuarentena y vigilancia sanitaria.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó que Rusia le comunicó que no había casos de peste registrados en Irkutsk y que tampoco se habían encontrado patógenos peligrosos entre los contactos de la fallecida.

Sin embargo, el organismo internacional solicitó a Moscú información adicional para esclarecer las circunstancias de la muerte.

¿Existe riesgo de peste neumónica en Rusia?

Con la información disponible hasta este miércoles, no existe un brote de peste neumónica confirmado en Siberia.

La OMS considera bajo el riesgo para la población general, mientras las autoridades rusas sostienen que la situación epidemiológica en la región de Irkutsk permanece bajo control.

WHO update on global health issues, possible plague outbreak in Russia https://t.co/UYCdUBH2qS — Reuters (@Reuters) October 7, 2026

La peste es causada por la bacteria Yersinia pestis y puede presentarse en distintas formas. La variante neumónica es especialmente grave porque puede transmitirse mediante partículas respiratorias y requiere tratamiento inmediato.

El caso, sin embargo, continúa bajo investigación debido a que todavía no se ha establecido públicamente la causa definitiva de la muerte de la investigadora.

Mientras tanto, el Kremlin insiste en que las versiones sobre una segunda muerte y un supuesto brote deben tratarse con cautela. La OMS, por su parte, mantiene la comunicación con las autoridades rusas y ha pedido mayor transparencia sobre los resultados de la investigación.

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