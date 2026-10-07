Muere Maricarmen Abascal, mujer de 87 años desahuciada de la casa donde vivió 70 años

Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años cuyo caso se convirtió en uno de los símbolos del problema de vivienda en España, falleció en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, días después de haber sido desalojada del inmueble donde residió durante más de 70 años.

El pasado 23 de septiembre, Abascal tuvo que abandonar por última vez el departamento ubicado en el distrito de Retiro. Su salida ocurrió en camilla, mientras vecinos se concentraban en las inmediaciones para mostrarle su respaldo.

Tras el desahucio, una ambulancia la trasladó al Hospital Gregorio Marañón. Su estado de salud ya generaba preocupación entre personas cercanas durante el proceso judicial.

Hasta ahora no se ha difundido información médica que permita establecer una relación directa entre el desalojo y su fallecimiento, por lo que cualquier vínculo entre ambos hechos debe considerarse no confirmado.

¿Por qué fue desahuciada Maricarmen?

La historia de Abascal comenzó cuando era niña. Sus padres contrataron el alquiler de la vivienda en 1956 y ella permaneció en el mismo domicilio durante décadas.

El conflicto surgió después de que la propiedad del inmueble cambiara de manos. De acuerdo con el Sindicato de Inquilinas de Madrid, posteriormente se planteó elevar la renta hasta 2 mil 650 euros mensuales, un incremento que resultaba incompatible con los ingresos de la mujer.

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Más adelante se habría propuesto un alquiler de mil 650 euros, cantidad que tampoco podía cubrir con su pensión.

El caso llegó a los tribunales después de una prolongada disputa entre la inquilina y la sociedad propietaria. Distintos intentos anteriores para ejecutar el lanzamiento fueron suspendidos, hasta que finalmente el desahucio se concretó el 23 de septiembre.

El caso llegó hasta Naciones Unidas

La situación de Maricarmen Abascal también fue considerada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas.

El organismo había solicitado evitar el desalojo mientras no existiera una alternativa habitacional adecuada para la mujer. Pese a esa petición, el procedimiento judicial continuó hasta la salida definitiva del inmueble.

El caso adquirió especial relevancia por las condiciones de vulnerabilidad de Abascal y por el tiempo que había permanecido en la vivienda.

¿Qué cambió tras el desahucio de Maricarmen?

La situación también apareció en el debate político y legislativo sobre la protección de personas vulnerables frente a los desalojos en España.

El Gobierno español incorporó el caso de Maricarmen en la argumentación de nuevas medidas destinadas a reforzar el denominado escudo social y establecer mayores mecanismos de protección para quienes enfrentan un procedimiento de desahucio sin disponer de una alternativa habitacional.

🔴 🇪🇸 ESPAGNE Maricarmen Abascal est décédée à 87 ans. Cette retraitée madrilène, expulsée de son logement, avait fait descendre des milliers d’Espagnols dans la rue contre la crise du logement. Son cas avait enflammé le pays, jusqu’aux élections anticipées. L’Union des locataires de Madrid a annoncé son décès ce mercredi. La cause n’est pas précisée. #Espagne #Maricarmen #Logement — Geocrises FR (@geocrises) October 7, 2026

Entre las medidas planteadas se contempla reforzar la intervención de las administraciones públicas en determinados procedimientos y establecer condiciones para suspender algunos desalojos cuando exista una situación de vulnerabilidad.

La historia de Maricarmen Abascal quedó así vinculada al debate sobre el acceso a la vivienda, el precio de los alquileres y la protección de las personas mayores que enfrentan procesos de desalojo.

Su muerte, ocurrida pocos días después de abandonar el hogar en el que había pasado la mayor parte de su vida, vuelve a colocar su caso en el centro de la discusión sobre las dificultades que enfrentan miles de personas para conservar una vivienda en España.

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