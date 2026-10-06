IMSS cambia delegado en Durango tras muerte de cinco recién nacidos; Saúl Nevárez asume representación

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) designó al doctor Saúl Nevárez Jiménez como nuevo titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) en Durango, en sustitución de Roxana Blanca Rivera Leaños.

El cambio ocurre en el contexto de la investigación por la muerte de cinco recién nacidos atendidos en una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales de la entidad.

El Seguro Social informó que Nevárez Jiménez tendrá como prioridad la atención a las familias afectadas, así como el seguimiento de las medidas sanitarias y de las investigaciones abiertas por los fallecimientos.

¿Quién es Saúl Nevárez Jiménez, nuevo delegado del IMSS en Durango?

El nuevo responsable del IMSS en Durango es médico cirujano, especialista en Medicina del Trabajo y maestro en Administración de Hospitales y Servicios de Salud.

Cuenta con 29 años de trayectoria dentro del Instituto y ya había ocupado cargos en Durango. Entre 2022 y 2024 se desempeñó como jefe de Prestaciones Médicas en esa representación.

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También fue coordinador delegacional de Salud en el Trabajo del IMSS en Baja California Sur y anteriormente ocupó la representación del Instituto en Tlaxcala.

¿Qué tareas tendrá el nuevo titular del IMSS?

De acuerdo con el Instituto, una de sus principales responsabilidades será acompañar a las familias de los recién nacidos afectados y garantizar la colaboración con las auditorías e investigaciones en curso.

También deberá aplicar en Durango las medidas del Comando Interinstitucional para la atención de infecciones y resistencia a los antimicrobianos en Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales.

IMSS detectó bacteria en cuatro de los cinco recién nacidos fallecidos

El IMSS confirmó previamente la presencia de una bacteria en cuatro de los cinco bebés fallecidos, aunque aclaró que todavía no se determina si ese microorganismo fue la causa directa de las muertes.

✅ Cambio en la representación del IMSS en Durango. ⏭️⏭️ https://t.co/sHjsrcfJ4R https://t.co/JuQFNHEy0e — IMSS  (@Tu_IMSS) October 6, 2026

La Coordinación de Vigilancia Epidemiológica mantiene el análisis para establecer la posible relación entre la bacteria y cada caso, además de identificar el origen del brote.

El Instituto señaló que los resultados serán informados primero a las familias.

El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, también sostuvo reuniones con los padres de los recién nacidos y ofreció disculpas, además de escuchar sus señalamientos sobre posibles omisiones en la atención hospitalaria.

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