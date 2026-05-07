Incendio en Los Mochis: autoridades publican lista de personas hospitalizadas; ¿quiénes son y dónde están?

Tras el trágico incendio en una plaza comercial de Los Mochis en Sinaloa, la Fiscalía General del Estado publicó a través de sus canales oficiales una lista en la que especifican las personas que fueron trasladadas a diferentes hospitales de la localidad, para recibir atención médica.

Hasta el momento de la publicación de esta nota, se reportó que cinco personas perdieron la vida en el incendio, más de una decena sufrieron intoxicación, y al parecer hay varias desaparecidas, además de pérdidas materiales aún por cuantificar.

Lista de las personas lesionadas que fueron ingresadas a diferentes hospitales. / Foto: FGE Sinaloa

Fue en un local de la plaza Fiesta Las Palmas donde inició el fuego, que rápidamente se propagó en el inmueble provocando una intensa movilización de los cuerpos de emergencia.

Al lugar de los hechos llegaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, Protección Civil, así como paramédicos de la Cruz Roja Mexicana que atendieron a las personas que lo requirieron.

Noticia Destacada Incendio en la Feria Tabasco 2026 deja cinco muertos; Javier May anuncia apoyo a expositores afectados

Aunque no se ha emitido un reporte oficial, la causa del incendio habría sido un corto circuito en uno de los locales comerciales de la plaza, que provocó que las llamas se extendieran a otra áreas.

Los hospitales a donde se trasladaron las personas lesionadas son:

-Hospital General

-Hospital del ISSSTE

-Clínica 49 del IMSS

-Hospital Fátima