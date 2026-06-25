Terremoto en Venezuela: Cifra de muertos sube a 188 y buscan a cientos bajo los escombros

La magnitud de la tragedia en Venezuela continúa escalando a medida que las corporaciones de rescate logran acceder a las zonas de desastre.

En un mensaje oficial, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, actualizó los alarmantes datos de impacto humano derivados de los violentos terremotos que azotaron la costa caribeña ayer miércoles 24 de junio.

Jorge Rodríguez, ofrece balance actualizado de víctimas

La actualización de los datos oficiales revela un panorama profundamente crítico para la nación.

De acuerdo con el reporte consolidado, la cifra de víctimas mortales confirmadas ascendió a 188 ciudadanos venezolanos.

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Asimismo, se detalló que los centros hospitalarios de la región ya han ingresado a mil 520 personas heridas que reciben atención médica de emergencia, mientras que los registros oficiales contabilizan formalmente a 157 personas desaparecidas.

Ante la masiva interrupción de los canales de comunicación tradicionales, el Estado habilitará una línea telefónica dedicada (0800) y activará una plataforma digital mediante el sistema de asistencia gubernamental para que la ciudadanía pueda reportar el paradero desconocido de amigos y familiares.

El funcionario advirtió que los equipos de emergencia se encuentran en una batalla crítica y denodada contra el reloj, estimando que existen más de 200 personas atrapadas con vida entre las placas de concreto de los edificios colapsados, a las cuales se intenta extraer de forma prioritaria.

#25Jun | El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ofreció la tarde de este jueves un nuevo balance tras los devastadores terremotos que se registraron en el país.



«Van 188 muertos por los terremotos, 1.520 personas heridas que están siendo atendidas y 157… pic.twitter.com/EIMCmEUhEv — Caraota Digital (@CaraotaDigital) June 25, 2026

De acuerdo con este último reporte, el censo de daños materiales arroja un saldo de dos mil 927 familias damnificadas.

Rodríguez reiteró que el sismo golpeó con una agresividad devastadora e inédita, concentrando su mayor poder de destrucción en el estado costero de La Guaira, demarcación que previamente fue decretada como zona de desastre natural por el Ejecutivo.

Las autoridades llamaron a la población a mantener la cohesión social y la calma mientras prosiguen las labores de remoción de escombros en los núcleos urbanos.

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