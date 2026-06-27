Marina incinera más de mil 500 kilos de cocaína asegurados en costas de Guerrero

La Secretaría de Marina informó que, en coordinación con la Fiscalía General de la República, llevó a cabo la incineración de aproximadamente mil 509 kilogramos de clorhidrato de cocaína asegurados en el estado de Guerrero.

La destrucción del narcótico se realizó como parte de las acciones de la Estrategia Nacional de Seguridad 2024-2030 y fue supervisada por autoridades navales, representantes de la FGR, personal del Órgano Interno de Control y peritos especializados.

De acuerdo con la dependencia, la droga fue asegurada durante diversas operaciones de vigilancia marítima realizadas por elementos de la Armada de México en costas guerrerenses.

Marina y FGR supervisan destrucción de cocaína

Durante el acto de incineración, autoridades de la Fiscalía General de la República verificaron la destrucción total del estupefaciente y dieron fe de los hechos.

Personal del Órgano Interno de Control de la FGR también supervisó que el procedimiento se realizara conforme a la normatividad aplicable.

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Además, peritos de la institución confirmaron la identidad química de la droga destruida antes de su incineración.

Droga fue asegurada en costas de Guerrero

La Marina detalló que los mil 509 kilogramos de cocaína fueron asegurados como resultado de acciones realizadas en el marco de las operaciones permanentes de vigilancia marítima.

Estas labores tienen como objetivo mantener el Estado de derecho y combatir el tráfico de drogas en rutas marítimas utilizadas por grupos delictivos.

Autoridades buscan debilitar estructuras criminales

La Secretaría de Marina señaló que estos aseguramientos afectan la estructura financiera y operativa de organizaciones delictivas dedicadas al transporte, distribución y tráfico de drogas.

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Con resultados contundentes, seguimos combatiendo el tráfico de drogas.



En Acapulco, Guerrero, en coordinación con la @FGRMexico, incineramos más de 1.5 toneladas de clorhidrato de cocaína, aseguradas durante operaciones de vigilancia marítima realizadas por personal… pic.twitter.com/KlRtLDDAEX — SEMAR México (@SEMAR_mx) June 27, 2026

La dependencia sostuvo que, con estas acciones, se evita que los estupefacientes lleguen a la población y se contribuye a reducir la capacidad de operación de los grupos criminales en la región.

La Armada de México reiteró que continuará con sus tareas de vigilancia marítima y coordinación con autoridades federales para combatir el tráfico de drogas en el país.

IO