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Quintana Roo / Cancún

Centro de acopio "Venezuela te necesita" reúne en Cancún cientos de kilos de ayuda para damnificados por los terremotos

La respuesta de la ciudadanía permitió reunir alimentos, medicinas y artículos de primera necesidad para apoyar a las familias venezolanas.

Por Erick Romero

28 de jun de 2026

1 min

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Centro de acopio "Venezuela te necesita" reúne en Cancún cientos de kilos de ayuda para damnificados por los terremotos
Centro de acopio "Venezuela te necesita" reúne en Cancún cientos de kilos de ayuda para damnificados por los terremotos / Erick Romero

La solidaridad de los mexicanos y de la comunidad venezolana radicada en Cancún se ha hecho presente en el centro de acopio "Venezuela te necesita", donde se han reunido cientos de kilos de ayuda humanitaria que serán enviados durante la madrugada de este lunes al país sudamericano.

Entre los donativos se encuentran alimentos no perecederos, insumos médicos, alcohol en gel, medicamentos, baterías, lámparas, biberones, ropa y agua embotellada, además de otros artículos de primera necesidad que serán entregados a las personas afectadas.

Integrantes de la comunidad venezolana en Cancún señalaron que toda esta ayuda es fundamental, ya que, aseguran, su país quedó devastado tras los dos sismos consecutivos registrados recientemente.

"Es maravilloso y conmovedor el apoyo que los mexicanos nos están brindando. Esperemos juntar más mercancía y, por todo lo que ya tenemos, estamos sumamente agradecidos por el apoyo", expresó la señora Jazmín, coordinadora de esta iniciativa solidaria.

Hasta la tarde y noche de este domingo, ciudadanos mexicanos continuaban acudiendo al centro de acopio en Cancún para entregar víveres, medicamentos y diversos insumos como muestra de solidaridad con el pueblo venezolano.

Por su parte, la comunidad venezolana hizo un llamado a las autoridades estatales y municipales para que apoyen en el resguardo de las toneladas de ayuda reunidas y contribuyan a garantizar que todos los donativos lleguen de manera segura a las personas que más los necesitan en Venezuela.