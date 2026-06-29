Suprema Corte frena a Trump y mantiene a Lisa Cook en la Reserva Federal

La Suprema Corte de Estados Unidos rechazó este lunes 29 de junio el intento del presidente Donald Trump de destituir a Lisa Cook como gobernadora de la Reserva Federal, por lo que la funcionaria podrá permanecer en el cargo mientras avanza el litigio judicial.

El fallo representa un revés para la Casa Blanca y un respaldo a la independencia del banco central estadounidense, en medio de una disputa política y legal sobre los límites del poder presidencial frente a organismos con autonomía institucional.

¿Qué decidió la Suprema Corte sobre Lisa Cook?

En una votación dividida de 5 a 4, el máximo tribunal determinó que Trump no podía remover a Cook de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal sin una causa justificada y sin el debido proceso.

El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, sostuvo que aceptar el argumento del gobierno habría convertido la protección legal de la Fed contra destituciones arbitrarias en un esquema de empleo sujeto a la voluntad presidencial.

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La Ley de la Reserva Federal establece que un integrante de la Junta solo puede ser removido “con causa justificada”, un estándar que generalmente se relaciona con negligencia, mala conducta o irregularidades en el desempeño del cargo.

¿Por qué Trump intentó destituir a Lisa Cook?

Trump buscó separar a Cook del cargo en agosto, bajo el argumento de presuntas irregularidades relacionadas con un supuesto fraude hipotecario. La gobernadora rechazó las acusaciones y llevó el caso ante tribunales al considerar que no existía una causa legal suficiente para su despido.

Un tribunal inferior suspendió la orden de destitución mientras se resolvía el fondo del caso. Esa suspensión fue respaldada ahora por la Suprema Corte, lo que permite a Cook mantenerse en la Reserva Federal durante el proceso judicial.

Tras conocerse la decisión, Cook celebró el fallo y defendió que la política monetaria debe tomarse con base en datos, análisis técnico e independencia, sin presiones políticas.

🚨 In a 5-4 vote, the Supreme Court refused to let President Trump remove Federal Reserve Governor Lisa Cook while litigation continues, holding that the Federal Reserve's longstanding independence from presidential control is rooted in the Nation's history and tradition. pic.twitter.com/jQa8vWTu4y — SCOTUS Wire (@scotus_wire) June 29, 2026

¿Qué implica el fallo para la Reserva Federal?

La resolución refuerza la autonomía de la Reserva Federal, institución encargada de decisiones clave como las tasas de interés, el control de la inflación y la estabilidad financiera en Estados Unidos.

El caso también marca un precedente relevante, porque ningún presidente había logrado destituir de manera directa a un gobernador de la Fed en los 111 años de historia del banco central.

Trump, por su parte, afirmó que la decisión respondió a cuestiones de procedimiento y adelantó que tomará nuevas medidas contra Cook. Sin embargo, por ahora, la gobernadora seguirá en funciones mientras el litigio continúa en tribunales.

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