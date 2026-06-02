Canadá busca extender el T-MEC por 16 años más y acelera revisión con México y Estados Unidos

El Gobierno de Canadá formalizó su intención de renovar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) por un periodo adicional de 16 años, en vísperas de la revisión pactada para este verano y en un contexto marcado por desacuerdos comerciales con Washington.

La propuesta fue comunicada por el ministro canadiense responsable de Comercio con Estados Unidos, Dominic LeBlanc, mediante una carta enviada a representantes de México y Estados Unidos.

La notificación ocurre a pocas semanas de la fecha establecida para evaluar el futuro del acuerdo comercial que regula gran parte del intercambio económico de Norteamérica.

Canadá apuesta por la continuidad del T-MEC

La posición del gobierno canadiense es mantener vigente el tratado y garantizar estabilidad para las cadenas de suministro y las industrias integradas de la región.

Ottawa considera que el acuerdo ha generado beneficios para las tres economías y ha fortalecido la competitividad de Norteamérica frente a otros mercados globales.

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No obstante, las autoridades canadienses reconocen que la revisión podría derivar en ajustes o modificaciones impulsadas por alguno de los socios comerciales.

La decisión adquiere relevancia porque el mecanismo de revisión previsto en el propio tratado establece que los tres países deben pronunciarse sobre su continuidad antes del 1 de julio.

Trump busca cambios en sectores estratégicos

La administración del presidente Donald Trump ha dejado claro durante los últimos meses que no favorece una renovación automática del acuerdo.

Entre los temas que Washington pretende renegociar destacan las reglas relacionadas con la industria automotriz y el acceso de productos estadounidenses al mercado lácteo canadiense.

Además, continúan las diferencias derivadas de los aranceles aplicados por Estados Unidos a productos como acero, aluminio, automóviles y madera provenientes de Canadá.

LeBlanc tenía previsto reunirse con el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, para abordar estos temas y explorar posibles acuerdos antes de la revisión formal.

🌽🇲🇽🇺🇸🇨🇦 Más de 160 organizaciones agroalimentarias de Norteamérica cerraron filas en defensa del #TMEC.



📩 Enviaron una carta a Marcelo Ebrard, Jamieson Greer y Dominic LeBlanc para pedir la renovación y fortalecimiento del acuerdo comercial.



🚜 Representan más del 85% del… pic.twitter.com/1w15VJNokv — Alicia Salgado (@AliciaSalgadoMX) June 2, 2026

¿Qué pasará si no hay consenso sobre el tratado?

El T-MEC entró en vigor en 2020 como sustituto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Sus disposiciones contemplan una revisión conjunta seis años después de su implementación.

Si los tres países acuerdan extenderlo antes de la fecha límite, el tratado continuará vigente automáticamente durante otros 16 años. Sin embargo, si no existe consenso, comenzará un proceso de evaluaciones anuales que podría prolongarse durante una década antes de que el acuerdo llegue a expirar.

La postura canadiense representa el primer paso formal hacia una negociación que podría definir el futuro económico y comercial de América del Norte durante los próximos años.

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